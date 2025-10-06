Sabor asiático conquista Q. Roo y genera más fuentes de empleo

Se multiplica el número de restaurantes

Este giro gastronómico registra crecimiento superior al 40%, según cámaras empresariales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La presencia de restaurantes de comida asiática se multiplicó en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, tanto en zonas populares como en sectores de nivel medio y alto. En los últimos tres años, este giro gastronómico ha registrado un crecimiento superior al 40%, según estimaciones de cámaras empresariales locales.

Empresarios del sector señalan que el auge responde al turismo internacional y al interés creciente de la población por sabores ligeros, exóticos y saludables. En las avenidas principales de Cancún y Playa del Carmen ya es común encontrar locales que ofrecen sushi, ramen, woks y platillos vietnamitas o coreanos.

De acuerdo con Canirac Quintana Roo, la apertura de estos negocios generó nuevas fuentes de empleo, principalmente para cocineros, meseros y repartidores locales. Sin embargo, algunos restaurantes de alto nivel traen chefs especializados de origen asiático, lo que aporta autenticidad, pero también limita parte del empleo local en áreas técnicas.

Nutriólogos consultados coinciden en que la comida asiática tradicional tiene alto valor nutricional, gracias al uso de vegetales frescos, arroz, pescado y poca grasa. No obstante, advierten que las versiones adaptadas al gusto occidental —con exceso de soya, frituras o salsas— se acercan más a la comida rápida que a una opción saludable.

Diversificación del turismo gastronómico

El auge del sector también deja una derrama económica importante para Quintana Roo, con el consumo de insumos locales como vegetales, mariscos y arroz, además de atraer inversión extranjera en el ramo gastronómico.

Según la versión de restauranteros locales, este fenómeno es una muestra de la diversificación del turismo gastronómico. Para los nutriólogos, representa una oportunidad de promover hábitos más equilibrados. Y para los empleados del sector, un campo de trabajo en expansión que combina cultura, sabor y desarrollo económico.

La presidenta del Grupo Hong Kong, añadió que la llegada de nuevos restaurantes no sólo representa competencia, sino también una oportunidad para profesionalizar el sector. “Cada apertura genera empleos y abre espacio a cocineros locales interesados en aprender técnicas asiáticas; es una derrama económica real que se queda en Quintana Roo”, subraya.

En materia nutricional, Kit Bing Wong sostiene que la clave está en el equilibrio: “la comida asiática puede ser muy saludable si se mantiene fiel a sus bases: cocción ligera, vegetales frescos, arroz y proteína magra. Lo que la hace menos sana es cuando se adapta al exceso de fritura o salsa”.