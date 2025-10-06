Realizan en Playa del Carmen la Carrera Recreativa ¡Ponte Pila! 5K

Participación de más de mil corredores

Estrategia que encabeza la Conade para la promoción de la activación física

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- Con una nutrida participación de alrededor de mil corredores, se realizó con éxito la Carrera Recreativa 5K ¡Ponte Pila! 2025, teniendo como escenario la Unidad Deportiva “Mario Villanueva Madrid” y sus alrededores en Playa del Carmen. Con esto, Quintana Roo reafirmó su compromiso de sumarse a la estrategia nacional para promover la activación física como una herramienta para la construcción de paz y para continuar con la transformación del deporte en todo México.

Afirmaron que se trabaja de manera coordinada y #ANivelDeCancha para que el deporte sea una prioridad y, a su vez, una acción que permita la integración de las y los ciudadanos quintanarroenses, todo esto a través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), que preside Jacobo Arzate Hop.

Previo a la salida, Arzate Hop estuvo acompañado de Alberto “Beto” López, director del Deporte Playa del Carmen, y juntos mandaron un mensaje de apoyo y respaldo total a la estrategia nacional ¡Ponte Pila!, reafirmando también el compromiso de trabajar siempre de la mano con el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por el director Rommel Pacheco.

“Quintana Roo es parte de la transformación del deporte en el país, por eso nos sumamos a estas actividades que solo tienen por objetivo promover la activación física entre la ciudadanía, una iniciativa nacional que estamos replicando en nuestro estado y a la que hoy también se sumó el municipio de Playa del Carmen”, comentó Jacobo Arzate, quien además corrió cinco kilómetros en esta divertida convivencia deportiva.

Fueron alrededor de mil corredores los que participaron en esta actividad, que tuvo como inicio y meta la Unidad Deportiva “Mario Villanueva Madrid”, realizando el recorrido por varios puntos de Playa del Carmen.

Promueven inclusión y la conservación ambiental

En el marco del Día Mundial de los Animales, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) realizó una feria ambiental dirigida al alumnado del Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral “Gregoria Eulogia Franco Vivas”, con el propósito de fomentar el conocimiento y la empatía hacia la fauna silvestre de la isla, promoviendo su conservación y la inclusión social.

La jornada inició con la presentación del tema “Fauna de Cozumel”, impartido por el biólogo Adrián Tun, del Parque Urbano Corazón, quien, junto al personal de la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social (PAS), habló sobre las especies endémicas del país y de la isla, su importancia ecológica, las amenazas que enfrentan y las acciones necesarias para su conservación.

Posteriormente, se llevó a cabo una feria ambiental interactiva, en la que participaron más de 40 alumnas y alumnos, quienes disfrutaron de actividades lúdicas y educativas como tetris de aves, lotería de animales de Cozumel, memorama de fauna local, rompecabezas de morfología de rana, dominó de aves y una bibliografía ilustrada de especies del país y de la isla.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que esta actividad promueve la inclusión, la empatía y el desarrollo sostenible. “Estas acciones refuerzan la educación ambiental y la sensibilidad hacia los animales, la biodiversidad y los ecosistemas naturales de Cozumel, involucrando a la juventud en un aprendizaje significativo y participativo”, subrayó.

Con iniciativas como esta, la FPMC continúa realizando acciones para educar, sensibilizar e incluir a toda la comunidad en la conservación del patrimonio natural de la isla, fortaleciendo los lazos entre sociedad y medio ambiente para un futuro sostenible.