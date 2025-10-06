México, por el camino correcto: CSP

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

“Desde este Zócalo histórico, reafirmamos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Una transformación que le pertenece al pueblo. Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas a lo largo de toda la República, vamos por el camino correcto. Aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, no les voy a fallar.

Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma, por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria. Mi compromiso con ustedes es ser una Presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México, libre, independiente y soberano! ¡Que viva por siempre México! ¡Que viva México ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, la Presidenta de México ante más de 400 miles de mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la capital del país.

Resaltó que el país vive un momento histórico, ya que llegaron todas las mujeres al Gobierno y se transita por el camino de la justicia social, de la dignidad y de la garantía de los derechos sociales, la libertad, la democracia y la soberanía. Lo que no es un logro menor ni pasajero, sino el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización y resistencia.

“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de Transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Porque compartimos proyecto: el Humanismo Mexicano y porque no llegamos al gobierno solo para administrar, llegamos para seguir transformando la Nación para el bienestar del pueblo. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su Presidenta, tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”, puntualizó.

Reiteró que en México el pueblo manda y gracias al modelo económico de la Cuarta Transformación, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás la pobreza; se disminuyeron las desigualdades: México es el segundo país menos desigual del continente y se redujo la brecha entre el ingreso del más rico al más pobre de 27 a 14 veces; se tiene un crecimiento anual esperado de 1.2 por ciento; se alcanzó récord de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre del año; el turismo creció 13.8 por ciento; la moneda mexicana se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo y la inflación anual en septiembre fue de 3.7 por ciento.

Agregó que en los últimos 12 meses se aprobaron 19 reformas constitucionales, 40 nuevas leyes: Reforma al Poder Judicial; la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; reforma al artículo 2° para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho; reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron recuperadas como empresas del pueblo; reformas al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos; incorporación de la igualdad sustantiva de las mujeres a la Constitución; así como los trenes de pasajeros; reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los Programas de Bienestar como derechos; reformas al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda de las y los trabajadores; protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico; se estableció que, a partir del 2030, no habrá reelección de ningún puesto de elección popular y se prohíbe el nepotismo, además ante cualquiera deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera, en la Constitución se establece que: “¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”.

Además, explicó que la reforma a la Ley de Amparo, que fue recientemente propuesta, garantiza los derechos de los ciudadanos frente a cualquier acto de autoridad y su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, expedita y garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que este recurso se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes, que no quieren pagar sus impuestos.

Por eso, la gobernadora Mara Lezama, afirmó que “desde Quintana Roo apoyamos a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”.

“Junto a miles de mexicanas y mexicanos acompañamos y escuchamos a la primera mujer Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en su Primer Informe al Pueblo”, añadió la Gobernadora de Quintana Roo.

Este evento, que contó con la presencia y respaldo de las y los representantes de los Poderes, el Gabinete Legal, el Gabinete Ampliado, Gobernadoras y Gobernadores, representantes de las comunidades indígenas, forma parte del cierre de una gira nacional de rendición de cuentas, con la que Claudia Sheinbaum ha visitado decenas de estados para exponer avances de su primer año de gobierno.

En esta rendición de cuentas, la Presidenta de México hizo un balance de los 100 compromisos que presentó al inicio de su mandato; logros en infraestructura, salud, seguridad, programas sociales y vivienda; reducción de la pobreza, etc.

Asimismo, planteó una proyección hacia su segundo año de gobierno: retos, nuevos programas, estrategias, comprometiéndose a seguir trabajando con el pueblo y para el pueblo.

Reiteró que con todas y todos los mexicanos, la transformación de México avanza.

La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, asistió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebrado ante miles de ciudadanos en el Zócalo capitalino, donde refrendó su respaldo y total sintonía con el proyecto de transformación nacional que encabeza la mandataria federal.

“Escuchar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum es escuchar la continuidad del gran legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Su liderazgo demuestra que México avanza con principios, justicia social y una profunda convicción de amor al pueblo”, expresó Ana Paty Peralta tras el acto.

La Presidenta Municipal de Cancún subrayó que el ejemplo de Claudia Sheinbaum impulsa a las y los gobiernos municipales a seguir trabajando con honestidad, eficiencia y compromiso social, alineados con la visión humanista de la Cuarta Transformación.

“Desde Cancún respaldamos con convicción este rumbo. La transformación no se detiene: se profundiza en cada obra, en cada colonia regularizada, en cada familia que mejora su bienestar. Nuestra tarea como gobiernos locales es traducir en hechos los principios de justicia, igualdad y bienestar que hoy guía la Presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Ana Paty Peralta destacó también el liderazgo de la Gobernadora Mara Lezama, a quien reconoció como ejemplo de trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. “Con la Gobernadora Mara Lezama y la Presidenta Claudia Sheinbaum, las mujeres estamos construyendo un nuevo tiempo para México, con honestidad, esperanza y amor al pueblo”, afirmó.

Ahora, déjeme comentarle que hasta esta columna llegó una denuncia pública contra la empresa Susuki, específicamente a la agencia La Villa, ubicada en Oriente 171 número107 Colonia Ampliación San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX por el trato negligente, grosero y deshonesto de los empleados hacia sus clientes, cuando recibieron para su reparación un vehículo Suzuki Swift GLX 2024.

El pasado día 8 de septiembre de 2025 ingresó el auto a dicha agencia con cita previa para instalar una protección en la computadora. Desde el inicio hubo irregularidades: el personal llegó tarde y la atención fue deficiente. El checklist de ingreso, elaborado por el señor Alberto Martínez, no registró ningún daño en el parabrisas. Durante la manipulación del vehículo, quedó estrellado el parabrisas del lado donde trabajaron los técnicos. Al reclamar, el señor Alberto Martínez canalizó con el señor Ernesto Ruíz, supuesto encargado del área, quien de inmediato negó la responsabilidad de la agencia, se rehusó a mostrar videos de seguridad y maltrató al dueño del auto.

Ernesto Ruíz, lejos de atender con profesionalismo buscó “ganar tiempo” y retrasar la revisión de evidencias. Además, vehículo comenzó a presentar un ruido extraño al encender el motor, que resultó ser provocado por una pieza suelta que llevaba impreso el nombre Suzuki, la cual no fue colocada correctamente en el taller y el propio Ernesto Ruíz comprobó que el problema era responsabilidad de la agencia.

No es posible que una empresa como Suzuki, con presencia internacional permita que su nombre sea representado por empleados con un desempeño tan deficiente, que lejos de ofrecer soluciones, maltratan, ignoran y se burlan de los clientes.

Lo anterior comprueba una tendencia negativa y deterioro de la atención a clientes de la empresa Susuki, ya que hasta la fecha no responden por los daños al vehículo señalado, por lo que se acumulas quejas de los dueños de autos de esa marca por los maltratos que reciben a la hora que acuden a sus talleres de servicio; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

