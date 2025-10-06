En QR deciden el transporte público con Consulta Ciudadana de Movilidad

Ejercicio único en el estado

Fue organizada por el gobierno estatal, en coordinación con el Instituto de Movilidad

Cancún.- El domingo pasado, la ciudadanía quintanarroense tuvo una cita con el futuro del transporte público. Se llevó a cabo la Consulta Ciudadana en Materia de Movilidad, un ejercicio único en el estado que pone la decisión en manos de la gente.

El gobierno de Quintana Roo, en coordinación con el Instituto de Movilidad (Imoveqroo), organizó este evento, que fue una oportunidad para compartir un momento especial y decidir cómo se quiereque sea el transporte que diariamente nos lleva al trabajo, la escuela, el parque y a nuestras actividades cotidianas.

“Tu Voz Nos Mueve” es más que un lema: es la certeza de que cada opinión cuenta y de que la transformación de la movilidad empieza con la participación ciudadana, destacó el titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek.

La movilidad nos une todos los días. Por ello, se preparó una jornada especial donde niñas y niños también tuvieron un espacio para expresarse. Mientras los adultos participaron con su encuesta, colocándola en los buzones de consulta que estuvieron disponibles en cada municipio, ubicados en domos deportivos, parques, edificios municipales y otros puntos estratégicos.

El proceso contó con el acompañamiento de observadores juveniles, universidades y sociedad organizada, para garantizar que cada opinión sea escuchada y respetada.

El transporte público es un tema que nos conecta como sociedad y como familia. Al participar juntos, enseñamos a los más jóvenes el valor de la participación ciudadana y el poder de sus ideas. Porque decidir el transporte público es una fiesta ciudadana.

Patrimonio vivo de Tulum

Celebra Mara Lezama tradicional Fiesta de la Cancha Maya

Tulum.- Acompañada de dignatarios mayas, autoridades, familias y pueblo en general, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la tradicional Fiesta de la Cancha Maya, en Tulum, una celebración ancestral de tradiciones y costumbres que aun persisten.

“La Fiesta de la Cancha Maya es un encuentro con nuestras raíces, un espacio donde la tierra, la memoria y la esperanza se abrazan. Aquí la espiritualidad y la comunidad se entrelazan como los hilos de un mismo tejido que resiste y florece, generación tras generación” expresó la titular del Ejecutivo en el centro ceremonial.

Nicasio Canché, dignatario Maya encargado de dar la bienvenida a todos quienes participan en esta celebración anual, expresó que esta es la primera ocasión en que un gobernante llega al inicio de la temporada de cosecha. Agradeció a Mara Lezama por impulsar la cultura Maya.

Junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la diputada Silvia Dzul; el presidente Diego Castañón; el dignatario Maya Víctor Balam; la gobernadora Mara Lezama cortó el listón inaugural de esta festividad Maya, una de las más antiguas en Quintana Roo.

“El pueblo Maya ha sostenido su identidad con el alma. Lo ha hecho frente a los retos más grandes, con trabajo, con sabiduría y con una fe inquebrantable. Esa fuerza es la que hoy inspira a este gobierno humanista con corazón feminista que tengo el honor de encabezar como la primera Gobernadora en la historia de Quintana Roo gracias a su respaldo. Somos un gobierno que cree en la cultura viva como un pilar de bienestar y prosperidad compartida”, aseveró la Gobernadora.

En medio de simbolismo de esta festividad, la Gobernadora reiteró que es una oportunidad para agradecer a los dignatarios mayas por mantener viva la palabra, a quienes preparan la vaquería, ensayan la música, cocinan con amor para compartir con sus vecinos. “Cada uno de ustedes es parte de la historia viva de Tulum”, afirmó.

Ante los asistentes, Mara Lezama puntualizó que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo nació para escuchar la voz del pueblo, reconocer la sabiduría de las comunidades y para construir un futuro donde nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás.

Mara Lezama exhortó a seguir honrando nuestra historia con trabajo, con respeto y con la convicción de que en Quintana Roo la transformación avanza, guiada por la sabiduría de su gente y por el espíritu eterno del pueblo Maya. “Con la fortaleza de nuestro pasado y la certeza de nuestro futuro, sigamos escribiendo, entre todas y todos, las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo”, afirmó.

Por su parte, el presidente municipal Diego Castañón recordó que Tulum es tierra de historia y cultura. Agregó que esta fiesta tradicional es un recordatorio de quienes somos, un pueblo fuerte.