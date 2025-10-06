IMSS lanza llamado a donar sangre para niños con cáncer

Indispensable, contar con transfusiones seguras

El Hospital General No. 17 atiende a 70 pacientes pediátricos con quimioterapia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo emitió un llamado urgente a la ciudadanía para fortalecer la cultura de donación altruista de sangre, vital para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con cáncer que reciben atención en el Hospital General Regional (HGR) No. 17 de Cancún.

Desde agosto de 2021, el HGR No. 17 cuenta con el Centro de Referencia para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer (OncoCREAN), donde actualmente se atiende a cerca de 70 pacientes pediátricos en tratamiento activo, ya sea con quimioterapia hospitalaria o ambulatoria.

El oncólogo pediatra Sergio Rubén Cobo Ovando explicó que, tras cada sesión de quimioterapia, los menores sufren descensos significativos en hemoglobina y plaquetas, lo que hace indispensable contar con transfusiones seguras y oportunas. “La sangre y sus derivados no se pueden comprar ni fabricar, sólo se obtienen de la donación altruista”, subrayó.

Desde la apertura del OncoCREAN, más de 150 niñas, niños y adolescentes han recibido atención especializada por distintos tipos de cáncer. Sin embargo, los esfuerzos médicos no son suficientes si no hay abasto de componentes sanguíneos. La falta de donadores representa un obstáculo crítico para la continuidad de los tratamientos.

El IMSS Quintana Roo reiteró que donar sangre es un acto solidario que representa una nueva oportunidad de vida para los menores. “Es el mejor regalo que podemos darles”, expresó el personal médico, en referencia al impacto directo que tiene cada donación en la recuperación de los pacientes.

La institución invita a la población a acudir a los bancos de sangre del IMSS en Cancún y otras unidades médicas del estado, cumpliendo con los requisitos básicos de salud y edad. Se busca fomentar la donación voluntaria y constante, más allá de emergencias o llamados puntuales.

Este llamado se suma a los esfuerzos por garantizar el acceso equitativo a tratamientos oncológicos pediátricos en la entidad, evitando que las familias tengan que trasladarse a otros estados. La solidaridad ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de niñas y niños quintanarroenses.

Sesa da avances en beneficio de la salud

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, presentó resultados históricos en materia de oferta y Atención en Salud, Salud Pública, Asistencia Social y Transparencia, en el marco de la ampliación de la glosa del Tercer Informe de resultados de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud subrayó que en el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la salud es una de las más altas prioridades para esta administración, y que cada acción emprendida se centra en garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los quintanarroenses.

En el rubro de Oferta en Salud, destacó la inversión histórica en infraestructura y equipamiento médico, con la construcción de los nuevos hospitales generales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, además de la rehabilitación y modernización de múltiples unidades médicas en todo el estado.

Respecto a la Atención en Salud, informó que se han ampliado y fortalecido los servicios especializados, con el compromiso de ofrecer atención médica oportuna, cercana y digna.

En Salud Pública, resaltó la aplicación de más de 600 mil vacunas, la operación de las Caravanas Médicas Móviles, que otorgaron más de 575 mil atenciones gratuitas en comunidades apartadas, así como la disminución histórica de casos de dengue, pasando del primer lugar nacional al lugar número 24.

En materia de Asistencia Social, se registró un crecimiento sin precedentes, con 13 veces más acciones que las realizadas entre 2019 y 2022, otorgando sillas de ruedas, prótesis, auxiliares auditivos y cirugías a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito de la Transparencia, la Secretaría de Salud fue reconocida por el cumplimiento del 100% en sus obligaciones, obtuvo certificaciones de excelencia en el servicio público y fungió como sede de encuentros nacionales en materia de salud mental y adicciones.

Al concluir, Flavio Carlos Rosado, reiteró que en Quintana Roo la salud avanza con pasos firmes, siempre colocando a las personas al centro de todas las decisiones y trabajando bajo la visión humanista que impulsa la gobernadora Mara Lezama.