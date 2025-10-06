Riviera Maya concluyó septiembre con un 95 por ciento de ocupación

Mejora en la conectividad aérea

Consolida su posición como uno de los destinos turísticos más dinámicos y demandados

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La Riviera Maya concluyó septiembre con un impresionante 95% de ocupación hotelera, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos más dinámicos y demandados de México. De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, este porcentaje representa la utilización de más de 57 mil cuartos disponibles en el corredor turístico que abarca desde Puerto Morelos hasta Tulum.

El cierre del mes marca un repunte sostenido en la afluencia turística, superando incluso cifras registradas en temporadas altas anteriores. En comparación, el 1 de enero de 2024 se había alcanzado un 92.2% de ocupación, lo que subraya el crecimiento del sector en menos de un año.

Autoridades estatales y empresarios del ramo atribuyen este éxito a una combinación de factores: campañas de promoción internacional, mejora en la conectividad aérea, y una diversificación de experiencias turísticas que incluyen desde el turismo de bienestar hasta el ecoturismo comunitario.

Durante los últimos días de septiembre, Playa del Carmen y otros puntos clave del corredor vivieron una intensa actividad turística. La Quinta Avenida se convirtió en epicentro de celebraciones, espectáculos públicos y encuentros culturales que atrajeron tanto a visitantes nacionales como internacionales. La calle 12, conocida por su vida nocturna, reportó una ocupación total en sus establecimientos.

El 1 de octubre, cientos de familias se congregaron en las playas para presenciar el amanecer, marcando simbólicamente el inicio del último trimestre del año. Comercios y servicios turísticos comenzaron a operar con normalidad hacia el mediodía, tras una mañana de calma que contrastó con la efervescencia nocturna.

Aunque los resultados económicos completos aún no han sido publicados, se anticipa que el impacto positivo se refleje en indicadores clave como derrama económica, generación de empleos temporales y fortalecimiento de la cadena de valor turística. Empresarios del sector hotelero han señalado que este nivel de ocupación permite planificar con mayor certidumbre la temporada decembrina, que históricamente representa el pico de actividad en la región.

“Este cierre de septiembre nos confirma que la Riviera Maya sigue siendo un destino de clase mundial. La clave ha sido mantener la calidad en el servicio y diversificar la oferta”, comentó un representante de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Por su parte, autoridades locales destacaron la importancia de mantener el equilibrio entre crecimiento turístico y sostenibilidad ambiental, especialmente ante el aumento de visitantes en zonas naturales protegidas.

Con este desempeño, la Riviera Maya se perfila para cerrar el 2025 con cifras récord, reafirmando su papel como motor turístico del Caribe mexicano y como referente internacional de hospitalidad y belleza natural.

Baja afluencia en zona arqueológica de Tulum

La emblemática zona arqueológica de Tulum, uno de los destinos más visitados del país, ha registrado una preocupante disminución en el número de visitantes durante los primeros ocho meses de 2025. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el sitio recibió 790,447 visitantes, lo que representa una caída del 2.6% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 811,951 ingresos.

La baja afluencia coincide con una serie de factores que han generado tensiones entre autoridades, operadores turísticos y la comunidad local:

Incremento en tarifas de acceso: A partir de enero de 2025, el costo para ingresar al Parque Nacional Tulum —que alberga la zona arqueológica— se duplicó de 61 a 122 pesos. Otras reservas cercanas, como Sian Ka’an e Isla Contoy, también elevaron sus precios.

Restricciones al acceso público: La administración del Parque del Jaguar, que integra las playas del Parque Nacional Tulum, fue cedida a la empresa paraestatal Gafsacomm. Esto provocó confusión y limitaciones en el acceso gratuito a las playas, generando malestar entre residentes y visitantes.

Protestas ciudadanas: El 31 de agosto, más de 500 personas se manifestaron durante seis horas para exigir la restitución del acceso libre a las playas. Incluso el presidente municipal, Diego Castañón, se pronunció en defensa del derecho de los tulumnenses a disfrutar de sus espacios naturales.

A pesar de la caída, Tulum se mantiene como la tercera zona arqueológica más visitada de México, detrás de Chichén Itzá y Teotihuacán. Su atractivo histórico, paisajístico y cultural sigue siendo un motor turístico clave para la región, aunque los recientes conflictos podrían afectar su posicionamiento a largo plazo.

Aunque se han flexibilizado algunas restricciones tras las protestas, el impacto total en el flujo turístico se podrá evaluar con mayor precisión al cierre del año. Mientras tanto, el llamado de la comunidad es claro: recuperar el equilibrio entre conservación ambiental, acceso público y desarrollo turístico sostenible.