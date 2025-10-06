Resultados positivos del SUTEyM bajo el liderazgo de Herminio Cahue Calderón

Destacan Tomás Palomares y David Parra gestión

Por Arturo Baena

Valle de México.- Sin duda alguna que un buen liderazgo se acompaña de buenos resultados en favor de sus agremiados. Hoy, el maestro Herminio Cahue Calderón demostró, durante su segundo informe de labores, que el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) es un sindicato fuerte y unido bajo su tutela.

Así coincidieron, Tomás Palomares y David Parra, secretario general y líder moral de ese gremio en Naucalpan, al asistir al segundo informe de Herminio Cahue, al frente de ese poderoso sindicato.

Los suteymistas naucalpenses aseguraron que, a 87 años de su vida institucional, esta organización se ha consolidado como pieza fundamental de la lucha por los derechos de la clase trabajadora.

Ante un abarrotado auditorio de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que acudieron agremiados de todo el Estado de México, secretarios seccionales y delegados, Cahue Calderón afirmó que la unidad ha prevalecido a lo largo del tiempo, como el valor fundamental de los suteymistas.

“Sigamos trabajando en el mismo sentido, como uno solo, todos empujando en la misma dirección, eso hará que nuestro sindicato se mantenga fortalecido”, dijo David Parra.

Mientras tanto, el doctor Tomás Palomares agregó que » teniendo como premisa esencial la unidad sindical, desde que inició su encomienda como dirigente del SUTEYM, el maestro Herminio Cahue asumió plenamente su responsabilidad de defender los derechos laborales de los suteymistas, tal y como se ha hecho puntualmente», reiteró.