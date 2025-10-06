El PAN impulsa la atención a la salud emocional: Anuar Azar

Brigadas de apoyo a estudiantes

Por Arturo Baena

Valle de México.- Desde luego que Acción Nacional ha propuesto y apoyado iniciativas para mejorar la salud emocional de los mexiquenses, como son las brigadas de atención psicológica para estudiantes y la promoción de programas de baile como política de bienestar para reducir estrés y depresión.

Así lo expresó Anuar Azar Figueroa, dirigente del PAN en el Estado de México, luego de agradecer la participación en el taller vivencial “¡Soy poder, soy fortaleza!”, impartido por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer.

“Agradezco a mi amiga secretaria Ingrid Schemelensky y a todos los integrantes del CDE, por acercar estos espacios tan valiosos. En el PAN Estado de México visibilizamos y ayudamos a atender la salud emocional de las y los mexiquenses, porque sabemos que el bienestar comienza desde adentro”, dijo.

El también diputado mexiquense, destacó que legisladores de ese instituto político han señalado la importancia de la salud emocional, particularmente en jóvenes y menores de edad, abogando por un abordaje integral que involucre a escuelas, instituciones y la comunidad en general.

Azar Figueroa recordó que se han realizado y se siguen llevando servicios médicos, nutrición y apoyo a la salud mental a comunidades vulnerables en varios municipios que conforman el Estado de México.

“Las y los legisladores del PAN en el Estado de México han impulsado puntos de acuerdo para implementar acciones que aborden la salud mental de los mexiquenses, dentro de la agenda legislativa”, concluyó.