Entrega gobierno de Ecatepec vales de mobiliario educativo

Inversión en educación

Ecatepec, Méx.- En el marco de la entrega de vales de mobiliario y de infraestructura educativa a planteles escolares de este municipio, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, afirmó que invertir en educación es también parte de la estrategia de seguridad, pues “cada joven en un aula es un paso firme hacia un municipio mucho más seguro”.

La presidenta de Ecatepec y Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación del Estado de México, visitaron la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 056 y el Jardín de Niños Décima Musa, donde inició la entrega de más de 10 mil piezas de mobiliario escolar y didáctico y vales para infraestructura escolar con recursos estatales, en beneficio de más de 40 mil estudiantes del municipio.

El director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), Hernando Peniche, recordó que en 2024 realizaron 40 obras en Ecatepec, con inversión de más de 99 millones de pesos, entre las que destacan ocho aulas, siete rehabilitaciones, 17 escuelas equipadas y ocho construcciones de barda perimetral; en tanto que este 2025 se están ejecutando 26 acciones, con inversión de 61 millones de pesos.

Frente a estudiantes de la ESTIC, ubicada en Tulpetlac, Azucena Cisneros mencionó que “en Ecatepec, solo por darles un dato, el 17% de los jóvenes se gradúa de una carrera universitaria y el 30% de nivel medio superior. Es decir, todos estos niños y niñas que van a salir de la secundaria pedirles a los papás ¡Ayúdenos!, los jóvenes tienen que estar en las prepas y en las universidades”.

Y en el Jardín de Niños Décima Musa, ubicado en la colonia Sagitario, donde se entregó una techumbre y un aula, destacó que “educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia”.

Subrayó que Ecatepec se encuentra entre los municipios con mayor rezago educativo en el Estado de México; no obstante, “estamos trabajando de la mano los tres niveles de gobierno, como nunca en la historia de este municipio, de este estado y de este país”.