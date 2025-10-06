Rehabilita el gobierno de Naucalpan vialidades

Naucalpan, Méx.- Al entregar la Huella de la Transformación número 21, en Izcalli Chamapa, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez destacó que, como parte de la aplicación de los cerca de mil millones de pesos en obra pública, se busca renovar las colonias que fueron abandonadas por gobiernos anteriores. En esta comunidad se rehabilitó de manera integral el Parque de la Espiga, el Frontón y también entregó un Sendero Seguro y Luminoso.

El alcalde, vecino de Izcalli Chamapa, realizó la entrega parte del programa Huellas de la Transformación, a través del operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, espacios que ahora lucen renovados, limpios e iluminados, que vecinas y vecinos con 40 años de vivir en este lugar, no habían observado una renovación de este tipo en esta comunidad. El Sendero Seguro y Luminoso, cuenta con 291 luminarias y 9 postes nuevos en la colonia.

Ante vecinas y vecinos, así como de autoridades auxiliares de Izcalli Chamapa, Guadalupe Salgado Remigio y Antonieta Alcántara Hidalgo y el muralista Canek Leyva, señaló “estamos dejando huellas, son Huellas de la Transformación; lo que tenemos como propósito en estos años que me permitan servirles, es dejar legados en beneficio de la gente, agradezco a los compañeros de servicios públicos y todo el equipo porque ustedes saben que lo que se está haciendo, es por el bienestar duradero de la gente, de las comunidades