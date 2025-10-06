Daniel Boaventura: Una noche de gloria en el Auditorio Nacional

El cantante brasileño celebró una década de carrera musical

Ofrece espectáculo vibrante, elegante y profundamente emotivo

El rey de la noche regresó a casa Daniel Boaventura conquistó el Auditorio Nacional con su gira “En Casa Tour 2025”, una velada inolvidable que combinó clásicos del pop, baladas románticas, disco, mariachi y homenajes a ídolos como Juan Gabriel, Frank Sinatra y Elvis Presley.

La noche del sábado 4 de octubre, el Auditorio Nacional se transformó en un templo de elegancia, ritmo y emoción. Daniel Boaventura, el crooner brasileño que ha hecho de México su segunda casa, ofreció un espectáculo que superó expectativas y reafirmó su lugar como uno de los intérpretes más versátiles y carismáticos de la escena internacional.

Vestido con impecable sobriedad, Boaventura abrió la gala con “You’ll Never Find Me”, seguido de una secuencia que incluyó “Perhaps”, “Corazón Partío” y “Sway”, mostrando su dominio vocal y escénico. La audiencia, entregada desde el primer acorde, vivió una montaña rusa de emociones que transitó por el pop anglosajón, la balada latina y el disco setentero.

Un repertorio que cruzó fronteras

El set list fue una travesía musical que recorrió décadas y estilos. Desde “Come Fly With Me” y “Kiss and Say Goodbye” hasta “Déjenme si estoy llorando” —un guiño a Los Ángeles Negros—, Boaventura tejió una narrativa sonora que conectó con públicos diversos. Su interpretación de “Hopelessly Devoted” y “New York, New York” evocó el glamour de Broadway, mientras que “I Will Survive” y el medley disco (“Do You Think I’m Sexy”, “What a Fool Believes”, “That’s the Way”) desataron la euforia colectiva.

Uno de los momentos más electrizantes llegó con “Love Is in the Air”, interpretada en dueto con la cantante mexicana Nat, justo antes de la aparición sorpresa de Manuel Mijares, quien se unió para cantar “Can’t Take My Eyes Off You”, provocando una ovación de pie.

México en el corazón del espectáculo

Boaventura no solo celebró su trayectoria, también rindió tributo a la música mexicana. Con mariachi en escena, interpretó “Así fue” de Juan Gabriel —tema que pidió reiniciar para hacerlo con la perfección que merecía—, seguido por “Si nos dejan”, “La Bikina”, “Luz de luna” y “Estos celos”. Cada canción fue recibida con entusiasmo y respeto por un público que reconoció su esfuerzo por honrar la cultura nacional.

Este bloque mexicano fue uno de los más emotivos de la noche, y dejó claro que el brasileño no solo canta, sino que construye puentes emocionales entre culturas. “México es mi casa”, dijo Boaventura, antes de agradecer a su equipo y al público por una década de cariño.

Un cierre apoteósico

El final del concierto fue una celebración de los ídolos que marcaron su carrera. “My Way”, de Frank Sinatra, fue interpretada con interacción directa con los asistentes, y “Suspicious Minds” de Elvis Presley cerró la noche con energía desbordante. Boaventura anunció que regresará en diciembre con un espectáculo navideño lleno de sorpresas, prometiendo una nueva dosis de magia para cerrar el año.

Diez años de música y una noche para la historia

Este concierto marcó la celebración de los 10 años de carrera musical de Daniel Boaventura, quien ha transitado del teatro musical —con papeles en “Evita”, “Chicago” y “My Fair Lady”— a convertirse en un ícono del romanticismo pop latino. Su conexión con México ha sido constante, y esta cuarta presentación en el Auditorio Nacional fue, según sus propias palabras, “el show más mexicano que he dado”.

Con una producción impecable, músicos de primer nivel y una entrega total, Boaventura demostró que su lugar en el corazón del público mexicano está más que consolidado.