La Casa de los Famosos México 2025 impone récords; se consolida como fenómeno multiplataforma

La Casa de los Famosos México 2025 (LCDLFMx 2025), reality show producido por

TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, tuvo ayer su gala final, en la que resultó

ganador “Aldo” de Nigris, con la espectacular cifra de +19.13 millones de votos, que

representó 44.35% de los votos totales.

La Gala de la Gran Final alcanzó un récord de audiencia en televisión abierta de +21.96

millones y marcó un hito de +43.15 millones de votos, siendo la temporada que más

participación ha registrado en su final.

Estas métricas se suman a los impresionantes registros de audiencia, de anunciantes y

ventas, de consumo de horas en nuestro servicio de streaming ViX y en nuestro ecosistema

digital:

VOTOS TOTALES

ACUMULADOS

+194.8

Millones

HORAS

CONSUMIDAS

+314.3

Millones

VIDEO

VIEWS

18.3

Billones

ALCANCE DE

AUDIENCIA GLOBAL

+85.77

millones de

espectadores

Durante 71 días, un equipo integrado por 559 personas de TelevisaUnivision y

EndemolShine Boomdog llevó a las audiencias, en transmisiones ininterrumpidas, toda la

intensidad y los detalles que se vivieron en LCDLFMx 2025.

En TelevisaUnivision agradecemos a nuestras audiencias, a patrocinadores y a

EndemolShine Boomdog por haber hecho de LCDLFMx 2025 un éxito rotundo y escribir

una página más de historia mediática que seguirá el año entrante.