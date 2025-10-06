La Casa de los Famosos México 2025 impone récords; se consolida como fenómeno multiplataformaEspectáculos lunes 6, Oct 2025
La Casa de los Famosos México 2025 (LCDLFMx 2025), reality show producido por
TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, tuvo ayer su gala final, en la que resultó
ganador “Aldo” de Nigris, con la espectacular cifra de +19.13 millones de votos, que
representó 44.35% de los votos totales.
La Gala de la Gran Final alcanzó un récord de audiencia en televisión abierta de +21.96
millones y marcó un hito de +43.15 millones de votos, siendo la temporada que más
participación ha registrado en su final.
Estas métricas se suman a los impresionantes registros de audiencia, de anunciantes y
ventas, de consumo de horas en nuestro servicio de streaming ViX y en nuestro ecosistema
digital:
VOTOS TOTALES
ACUMULADOS
+194.8
Millones
HORAS
CONSUMIDAS
+314.3
Millones
VIDEO
VIEWS
18.3
Billones
ALCANCE DE
AUDIENCIA GLOBAL
+85.77
millones de
espectadores
Durante 71 días, un equipo integrado por 559 personas de TelevisaUnivision y
EndemolShine Boomdog llevó a las audiencias, en transmisiones ininterrumpidas, toda la
intensidad y los detalles que se vivieron en LCDLFMx 2025.
En TelevisaUnivision agradecemos a nuestras audiencias, a patrocinadores y a
EndemolShine Boomdog por haber hecho de LCDLFMx 2025 un éxito rotundo y escribir
una página más de historia mediática que seguirá el año entrante.