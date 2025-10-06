La Secretaría de Turismo abre las puertas de Punto México al Edén tabasqueño

Muestra: Tabasco ¡El Edén, tienes que vivirlo!

En este mes se da a conocer la riqueza cultural, gastronómica y turística de la entidad

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguraron la muestra gastronómica, artesanal, cultural y turística: Tabasco ¡El Edén, tienes que vivirlo!

Durante todo el mes de octubre, esta exposición acercará a visitantes y habitantes de la Ciudad de México la riqueza natural y el talento de las y los tabasqueños en Punto México, espacio de promoción turística ubicado en la planta baja de la Secretaría de Turismo.

La titular de la Sectur destacó que esta muestra representa una oportunidad para redescubrir a Tabasco como un referente turístico, cultural y gastronómico de México, una tierra que sorprende por su riqueza natural y la calidez de su gente.

“Tabasco es un referente turístico por la riqueza gastronómica, cultural e histórica que posee. La Presidenta lo ha dicho y lo reiteramos: ¿por qué somos líderes mundiales en turismo?, ¿por qué somos el sexto país más visitado del mundo? Por nuestra cultura, nuestra gastronomía, la grandeza de nuestra gente, y todo eso lo tiene Tabasco”, manifestó.

Señaló que la exposición reúne más de 7 mil productos locales bajo la marca Origen Tabasco, que certifica la autenticidad y calidad de los artículos elaborados por artesanas, artesanos, productoras y productores del estado. Añadió que consumir estos productos es una forma de apoyar la economía local, valorar lo hecho en México y fortalecer el orgullo por nuestras raíces

Reconoció el trabajo del gobierno estatal para posicionar a Tabasco como un destino turístico integral, que combina naturaleza, historia y desarrollo económico.

“El turismo es el sector que une eslabones: genera Prosperidad Compartida, impulsa el fomento artesanal y promueve el desarrollo regional. Tenemos que turistear por nuestro país, conocer Tabasco y maravillarnos con su Ruta del Cacao, sus cascadas, su cultura y su gastronomía”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez celebró la apertura de esta vitrina nacional que, dijo, muestra la grandeza del Edén mexicano: “desde este espacio impulsado por el Gobierno de México abrimos las puertas de Tabasco para que visitantes de todas partes descubran la riqueza de nuestra cultura, la fuerza de nuestra historia, los sabores de nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente”, expresó.

La muestra Tabasco ¡El Edén, tienes que vivirlo! estará disponible durante todo octubre en Av. Presidente Masaryk No. 172, esquina con Hegel, colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, de lunes a sábado de 09:00 a 19:00 h.; domingos y días festivos de 09:00 a 18:00 h.