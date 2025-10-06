Vigilancia meteorológica de Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, por el huracán “Priscila”

Oleaje de 5 a 6 metros

Los desprendimientos nubosos de Priscilla, huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Colima y en el este y la costa de Jalisco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur, el sur de Sinaloa, Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en el sur de Baja California Sur.

Se registran vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h en Jalisco y Colima; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el sur de Baja California Sur y costas de Michoacán, y de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Asimismo, oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m en costas de Michoacán y de 2 a 3 m en las costas del sur de Baja California Sur, Nayarit y el sur de Sinaloa.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó aproximadamente a 335 kilómetros (km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste, a 11 km/h.

Por lo anterior, se establece zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, y se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, en Baja California Sur. Se descontinúa la zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

Las precipitaciones con descargas eléctricas podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

