Supervisa Martí Batres obras en las unidades “Balbuena” y “Moctezuma” del ISSSTE

Programa La Clínica es Nuestra

Fueron beneficiadas con un millón 100 mil pesos cada una

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la zona oriente de la Ciudad de México, donde supervisó las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) “Balbuena” y “Moctezuma”, las cuales fueron beneficiadas con un millón 100 mil pesos cada una, como parte del Programa La Clínica es Nuestra.

Frente a la comunidad médica y derechohabiente, Martí Batres detalló que en la CMF “Balbuena” 86 mil 777 derechohabientes resultaron beneficiados con 43 obras, entre las que destacan la adquisición de un equipo de ultrasonido, un electrocardiógrafo láser, oxímetros, termómetros, tres estetoscopios, un autoclave para equipo dental, mesa de masaje para gerontología y una mesa pediátrica.

“Se realizó trabajo en aluminio para sellar el autoclave, material de oficina, pizarrón, hojas, archivero, gavetas, tinta, cuatro unidades USB, material para la autoclave, puerta de aluminio, colocación de vinil para el activador físico y también trabajos de carpintería, focos, espejos y doppler fetal. (…) Todo esto con el recurso que se entregó y con eso apoyamos el primer nivel de atención”, remarcó.

Detalló que en la CMF “Moctezuma”, donde se encuentran adscritos 73 mil 099 derechohabientes, se han destinado 840 mil pesos en pintura para la fachada exterior y portones, instalación de 14 aires acondicionados, extractores, una película reflejante para mitigar la entrada del sol, un filtro en la toma de agua principal, siete muebles especiales para equipo de cómputo, así como 30 ventiladores en consultorios y oficinas administrativas. Además de la construcción de una ventanilla en el área de coordinación médica y otra en el servicio de abasto y la colocación de una barra de servicio de ventanillas de la farmacia para entregar medicamentos y firmar recetas.

El director general también visitó las farmacias de ambas unidades médicas y destacó el caso de la CMF “Balbuena”, que cuenta con el 100 por ciento de abasto.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Norma Liliana Rodríguez Argüelles, destacó que la implementación de La Clínica es Nuestra, forma parte de la visión de la actual administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar la atención a los derechohabientes, así como a los trabajadores que conforman el Instituto.

“Vamos, poco a poco, transformando la vida de los trabajadores desde el corazón del Instituto, que son ellos, se va transformando también el que tengan lo necesario para trabajar cada vez más y de mejor calidad y todo esto va a redundar en que ustedes puedan tener un mejor servicio. Sin olvidar que los trabajadores también son derechohabientes del ISSSTE”, remarcó.

Los directores de las CMF “Balbuena” y “Moctezuma”, Irlanda Navarro Leal y Héctor Cabrera Gallaga, respectivamente, afirmaron que, con las obras y adquisiciones realizadas, se facilita al personal médico y de enfermería brindar atención a las y los afiliados.

Por otra parte, los presidentes del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), Francisco Luna Contreras y Celsa Dolores Torres Miranda, rindieron un informe del presupuesto recibido, luego de haber sido elegidos por su comunidad para administrar los recursos.

En cada una de las unidades médicas de primer nivel el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, encabezó la entrega de 248 credenciales con vigencia permanente de derechos a derechohabientes: 84 en la CMF “Balbuena” y 164 en la CMF “Moctezuma”.