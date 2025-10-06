Implementa IMSS estrategia virtual para la promoción del autocuidado en familias de pacientes oncológicos

Apoyo a infantes con diagnóstico de cáncer

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Atención Oncológica, implementó una estrategia integral de acompañamiento emocional y educativo dirigida a familias de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer, iniciativa que se desarrolló en formato virtual con el objetivo de generar una comunidad de ayuda mutua y profesional mediante sesiones psicoeducativas mensuales.

La jefa de la División de Atención Oncológica Pediátrica del IMSS, doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, en representación del doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del Instituto, explicó que el Seguro Social diseñó encuentros virtuales que ofrecen herramientas para afrontar el proceso oncológico y facilitar la reintegración social con calidad de vida.

Durante la sesión 178 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico, del Campo Martínez señaló que las sesiones abordan temas como el manejo del dolor, hospitalización, expresión emocional, comunicación y autocuidado. Además, se promueve la autonomía de las y los pacientes, la participación activa de la familia en el tratamiento y la reducción del estigma asociado a la enfermedad.

En reunión virtual entre autoridades del Seguro Social y madres y padres de pacientes oncológicos, la especialista del IMSS indicó que el calendario de trabajo incluye temas como “Los cambios en mi cuerpo y los tratamientos contra el cáncer”, “Cómo utilizar las emociones a mi favor” y “La importancia de cuidar mi alimentación”, entre otros.

La doctora del Campo Martínez expuso que los encuentros se realizan el último martes de cada mes, en horario vespertino, a través de la plataforma Webex, cuya convocatoria se envía a personal directivo de unidades médicas, jefas y jefes de pediatría y responsables de los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (OncoCREAN) del país, lo cual permite garantizar una amplia cobertura nacional.