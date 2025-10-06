Feria Internacional del Libro Estado de México sumó 150 mil asistentes en 10 días de actividades

La rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza, propuso que la FILEM se acerque a otros municipios y regiones del Estado de México, con el propósito de llevar la lectura y la cultura a más mexiquenses

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la secretaria de Cultura y Turismo de la entidad, Nelly Minerva Carrasco Godínez, clausuraron las actividades de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025, que durante 10 días reunió a miles de visitantes en torno a la lectura, la cultura y el arte.

Previo al concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), que cerró las actividades del programa de la FILEM 2025, Zarza Delgado destacó que el encuentro de conocimiento que significó la FILEM 2025 propicia que los cambios y transformaciones que benefician a la comunidad sean posibles con la cercanía y compromiso de todas y todos.

Asimismo, la rectora propuso que la FILEM se acerque a otros municipios y regiones del Estado de México, con el propósito de llevar la lectura y la cultura a más mexiquenses.

“La lectura es un llamado a reconocernos en el respeto de las ideas y los valores, así como escribir permite construir puentes de entendimiento y cultura, que cuando se conjuntan en ferias del libro, se convierten en espacios inclusivos y respetuosos de la diversidad cultural, donde los libros recuerdan la importancia del conocimiento para la transformación social”, indicó.

En su oportunidad, Carrasco Godínez reconoció la labor de los voluntarios, las editoriales, el talento de los escritores y el trabajo conjunto de los órganos de gobierno, la Autónoma mexiquense y, por primera vez, los poderes Legislativo y Judicial, que hicieron posible el encuentro editorial más importante de la entidad.

La servidora pública destacó que más de 150 mil personas participaron en las actividades durante los 10 días de la FILEM, lo que refleja la riqueza, creatividad y vitalidad cultural del pueblo mexiquense.

“La lectura y la educación son pilares fundamentales para la formación científica, artística y cultural. La FILEM demostró que la entidad mexiquense es un referente para la creatividad y la imaginación, que se refleja en el talento de quienes la conforman”, puntualizó.

En esta edición, cuyo eje temático fue la novela gráfica, la feria ofreció más de 180 actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, homenajes y obras de teatro; además, contó con la participación de 300 sellos editoriales, siete de ellos internacionales.