Tercera edición del Paseo de los “Diablo de Yauhtli”

Tenancingo, Méx.- Por las calles del municipio de Tenancingo, la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la tercera edición del Paseo de Los Diablos de Yauhtli.

En representación de la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, la directora del Centro de Actividades Culturales (CeAC), Eufrasia Gómez Pérez, mencionó que este evento es fundamental en la preservación y difusión de la herencia cultural de la entidad mexiquense.

Este paseo, abundó, es un acto de profunda resignificación cultural, que conecta con una expresión viva de la religiosidad popular, recuerda la importancia de aprender y valorar cómo la comunidad ha tejido a lo largo del tiempo un entramado de creencias, rituales y símbolos que dan sentido a la existencia del ser humano.

“Este proyecto es un testimonio elocuente de cómo la UAEMéx puede ser un espacio vital para el rescate del estudio y la proyección de las identidades culturales. Al reavivar estas tradiciones no sólo honramos a nuestros antepasados, sino que también se enriquece el presente y se construye un futuro donde la diversidad cultural es celebrada y transmitida de generación en generación”, afirmó la universitaria.

El Paseo de los Diablos de Yauhtli conmemora la creencia popular de que días antes del 29 de septiembre (día de San Miguel Arcángel), el diablo anda suelto, lo cual representa el mal en la tierra.

Para lograr esta analogía, la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria danza al son de “San Miguel”, pieza creada especialmente para Los Diablos de Yauhtli e interpretada por la Banda Universitaria de Marcha, representado la lucha del bien contra el mal, entre el diablo y San Miguel Arcángel.

Las y los estudiantes que se caracterizan de diablos portan una máscara elaborada con una técnica de modelado de alambre galvanizado con papel de estraza y pasta de cemento.

Por su parte, las alumnas que representan a las yauhtlis portan en una mano un estandarte que en la punta lleva una cruz de pericón; la base del estandarte representa los cultivos, ya que, de acuerdo con investigaciones antropológicas, este se usaba como una especie de protección. Mientras que en la otra mano llevan una canasta de mimbre con flores de pericón.