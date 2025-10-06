Plantea el gobierno elevar hasta 50% EL IMPUESTO A APLICACIONES DE CASINOS

– Serían SujetaS a bloqueo temporal, en caSo de no cumplir con la nueva norma fiScal

Aumento del IEPS en Paquete Económico 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso un nuevo impuesto hasta de 50% a las aplicaCiones de casas de apuestas en línea en México en el Paquete Económico 2026, a fin de que las personas dejen de consumirlas por los crecientes problemas económicos y sociales que provocan y también combatir el lavado de dinero.

Así, por primera vez, los casinos digitales extranjeros sin establecimiento en México serían sujetos a bloqueo temporal en caso de no cumplir con la nueva norma fiscal, según la iniciativa de re- forma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesta por el gobierno federal al Congreso.

Todo lo que se recaude vía juegos, casinos y apuesTas online se destinará al gas- to en salud para atender la ludopatía, se establece en la propuesta a consideración del Congreso, pero para especialistas la iniciativa tiene más tintes recaudatorios, acorde con la expresión popular “la casa siempre gana”, al igual que el alza al IEPS para comida chatarra, refrescos, cigarros y videojuegos violentos.

De enero a junio de 2025 se esperaban mil 854 millones de pesos por el cobro del IEPS a juegos y sorteos, pero fue superior, al alcanzar un total de mil 952 millones de pesos. Lo anterior se com- para favorablemente con los mil 808 millones de pesos de igual periodo de 2024.

Desde 2014, el mejor año fue el anterior, al dejar a las arcas del gobierno 3 mil 385 millones de pesos, cantidad similar a lo que gastó la Secretaría de Agricultura en la adquisición de leche el año pasado o lo que se asignó al proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El monto es 2.3 veces mayor que lo que se obtuvo en 2008, año en el que se empezó a cobrar el impuesto, cuando recaudó mil 451 millones de pesos.

UNA ESPECIE DE IMPUESTO DE CASTIGO

El IEPS es parte de la estrategia del gobierno federal para proteger a la población. Sobre todo, para inhibir a los jóvenes y adultos a enajenarse con las apuestas, consideró el especialista en temas fiscales Jesús M. González.

“Es una especie de im- puesto de castigo, porque se ha detectado que provocan situaciones familiares incómodas y problemas sociales”, pero difícilmente cumplirá estos objetivos, aunque el gobierno federal

Incumplen los requisitos exigidos por la ley Un 60% de las páginas de apuestas que operan en internet, tanto nacionales como extranjeras, incumplen los requisitos exigidos por la ley para prestar sus servicios y no pagan impuestos, según la Asociación de Permi sionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) Esta industria, que for- ma parte del sector de ser- vicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, generó en total 42 mil millones de pesos de ingresos por suministro de bienes y servicios. De ese total, la rama de casinos, loterías y otros juegos de azar ha adquirido una relevancia particular, según el Censo Económico 2025 del Inegi. LAVADO DE DINERO Según Hacienda, esta actividad es terreno fértil para que florezca el lavado de dinero, por eso propone un marco fiscal más estricto para obligar a los casinos a transparentar sus ingresos. Con más impuestos e incluyendo a los portales, espera reducir el espacio para operaciones ilícitas, a través de los sistemas de control fiscal digital vigentes, lo que otorgará mayor trazabilidad a las operaciones, al monitorear en tiempo real el flujo de apuestas y pagos de premios.