Arrancan estudios científicos para controlar proliferación del pez diablo

Trabajos de investigadores y autoridades

Es una especie invasora que amenaza la biodiversidad de lagunas, ríos y sistemas cenagosos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo ha iniciado los primeros estudios científicos para controlar la proliferación del pez diablo (Pterygoplichthys), una especie invasora que amenaza la biodiversidad de lagunas, ríos y sistemas cenagosos en el estado. El proyecto, impulsado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) en coordinación con instituciones académicas, busca establecer estrategias de manejo sustentable y erradicación progresiva.

Los trabajos comenzaron en la laguna Chakanbakán, ubicada en el municipio de Bacalar, donde se han detectado poblaciones crecientes de este pez originario de Sudamérica. Su presencia ha generado preocupación entre pescadores, ambientalistas y autoridades, debido a su capacidad de alterar ecosistemas, desplazar especies nativas y dañar redes de pesca.

El pez diablo es conocido por su resistencia, rápida reproducción y hábitos alimenticios que erosionan los fondos lacustres. Además, su piel dura y espinosa lo hace difícil de capturar con métodos tradicionales. En Quintana Roo, ha sido identificado en cuerpos de agua de Bacalar, Othón P. Blanco y José María Morelos, donde ha comenzado a afectar la pesca artesanal.

“Es una especie que no tiene depredadores naturales en la región, y su expansión pone en riesgo la estabilidad ecológica de nuestras lagunas”, explicó la bióloga María del Carmen García Rivas, directora de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro.

Los estudios en marcha incluyen monitoreo poblacional, análisis genético, evaluación de impactos ecológicos y pruebas piloto de captura. También se exploran alternativas como el aprovechamiento comercial del pez para consumo humano, elaboración de harina proteica y uso en artesanías, como ya ocurre en estados como Tabasco y Chiapas.

“Queremos convertir un problema en una oportunidad. Si logramos darle un valor económico al pez diablo, podemos incentivar su extracción y reducir su presencia”, señaló Josefina Sosa, investigadora del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

La Sema ha informado que los resultados preliminares estarán disponibles a finales de noviembre, y que se contempla la participación de cooperativas pesqueras, ejidos y comunidades rurales en las acciones de control.

Además de los estudios técnicos, se han iniciado campañas de educación ambiental en escuelas y comunidades ribereñas para informar sobre los riesgos del pez diablo y evitar su liberación en cuerpos de agua. En algunos casos, se ha detectado que la especie fue introducida por particulares que lo mantenían como pez de ornato y lo liberaron sin conocer sus efectos “La gente debe saber que no es un pez cualquiera. Su impacto es serio y debemos actuar juntos para proteger nuestros ecosistemas”, advirtió el ambientalista Carlos Segura, de la organización Agua Clara.

Impulsa Sedarpe el campo quintanarroense con nueva visión de desarrollo

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Aguilar Osorio, compareció ante las y los diputados de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, para ampliar la glosa del Tercer Informe de la gobernadora Mara Lezama. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permitió detallar los avances y la nueva estrategia implementada en el sector.

Aguilar Osorio destacó las acciones y un cambio de visión en el campo quintanarroense, señalando que se ha superado la “lejanía burocrática” para acercarse a las productoras y productores, quienes son el motor de la alimentación en el estado.

En el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la Sedarpe ha adoptado una nueva dinámica. El campo ha dejado de ser un tema de simple beneficencia pública para convertirse en un eje de impulso al desarrollo, buscando atraer la prosperidad compartida para las familias.

Como prueba de este compromiso, se informó que en el tercer año de la administración se invirtieron 136 millones 981 mil 310 pesos en apoyos directos, reafirmando que el trabajo se realiza de forma transparente y que el dinero llega al pueblo, a las y los productores.

Ante las y los diputados de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero presidido por Ángel Álvarez Cervera; las vocales María Jimena Pamela Lasa Aguilar, Reyna Lesley Tamayo Carballo y Jennifer Paulina Rubio Tello, el titular de la Sedarpe enfatizó la necesidad de la inclusión de los jóvenes en las actividades del campo, buscando atender el envejecimiento de la población productora para asegurar el presente y futuro del sector.

De manera histórica, los programas y acciones implementadas han beneficiado a más de 20 mil mujeres y hombres productores del campo quintanarroense. El objetivo principal ha sido fortalecer sus capacidades y habilidades productivas, fomentar la innovación y mejorar las técnicas de producción.

El titular de la Sedarpe reconoció que dos de los principales retos son la problemática relacionada con la caña de azúcar y la presencia del gusano barrenador en el ganado, ambos temas están siendo abordados con prontitud mediante estrategias coordinadas que buscan mitigar sus efectos y garantizar la estabilidad productiva.