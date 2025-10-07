QRoo lanza estrategia para atraer turismo de mayor poder adquisitivo

Se busca elevar el gasto de visitantes

La iniciativa se articula bajo el sello Luxury Experiences by Mexican Caribbean

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de elevar el gasto promedio por visitante y reducir el impacto ambiental del turismo masivo, Quintana Roo ha lanzado una estrategia enfocada en atraer turistas de mayor poder adquisitivo. Esta nueva visión fue presentada por Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, durante la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) celebrada en Europa.

La iniciativa se articula bajo el sello Luxury Experiences by Mexican Caribbean, que busca posicionar al Caribe mexicano como un destino de experiencias exclusivas. El enfoque está en viajeros que valoran el confort, la autenticidad y la sostenibilidad, más allá del turismo de masas.

Entre los proyectos clave se encuentran la reapertura del hotel Ritz-Carlton y la llegada de nuevas marcas como St. Regis, que refuerzan la oferta de hospedaje de alto nivel. “Elevas la cadena de valor, elevas el gasto promedio, crece el ticket promedio y traes otro tipo de turistas”, afirmó Cueto.

Actualmente, el gasto promedio por turista en Quintana Roo ronda los 1,200 dólares, cifra que se espera incrementar significativamente con esta estrategia.

El funcionario también subrayó que el turismo debe ser entendido como una forma de exportación de servicios, al generar divisas sin necesidad de tarifas ni fronteras físicas. Bajo esta lógica, Quintana Roo se posicionaría entre los diez principales estados exportadores del país, pese a que históricamente ha sido clasificado en el lugar 32 por exportaciones de productos.

Esta visión redefine el papel del turismo en la economía nacional, destacando su impacto en la balanza de pagos y en la generación de empleo.

Quintana Roo figura entre los cinco estados con mayor inversión turística proyectada, según la Secretaría de Turismo federal. De los más de 22 mil millones de dólares contemplados en la Cartera de Inversión Turística 2025, el estado concentra el 9% del total, junto con Jalisco, Nayarit, Guerrero e Hidalgo.

El Programa Sectorial de Turismo 2025 también reconoce a Quintana Roo como el principal destino aéreo del país, con el 43.8% de los arribos internacionales. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de diversificar la oferta y evitar la sobreconcentración en destinos consolidados

Calderitas: nuevo destino turístico de invierno

Con una renovada infraestructura, inversiones millonarias y una apuesta por el turismo consciente, Calderitas —una pintoresca comunidad costera al norte de Chetumal— se posiciona como el nuevo destino emergente para la temporada invernal 2025–2026. Autoridades estatales, empresarios y líderes comunitarios coinciden en que este enclave, tradicionalmente conocido por su gastronomía y vistas a la Bahía, está listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales en busca de experiencias auténticas y sostenibles.

Uno de los proyectos más emblemáticos es el recién inaugurado Glamping Horizonte Maya, un complejo ecoturístico que combina hospitalidad de lujo con bienestar espiritual. Con una inversión superior al millón de dólares, el sitio ofrece alojamiento en domos geodésicos con cuarzos energéticos, clases de yoga, retiros holísticos y actividades acuáticas sostenibles como surf eléctrico y motos marinas ecológicas.

Luis Christian Escutia Sánchez, impulsor del proyecto, destacó que el objetivo es “sanar, reconectar y renovar” a través de una experiencia integral que también beneficia a la comunidad: el glamping genera al menos 18 empleos directos y promueve alianzas con emprendedores locales.

La transformación de Calderitas no sería posible sin el respaldo del gobierno estatal. En junio de 2025, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una inversión superior a los 40 millones de pesos para rehabilitar espacios públicos, construir miradores, renovar el deck costero y crear áreas recreativas inclusivas. El proyecto fue formalizado mediante un Acuerdo Solidario entre ejidatarios, restauranteros y autoridades, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y cultural de la región.

Además, se contempla la creación de un parque con fuente y zonas de descanso, así como programas de capacitación turística y financiamiento para negocios locales.

Según el alcalde Sergio Uh Tejero, en los primeros ocho meses de 2025 se han abierto entre 15 y 20 nuevos negocios en Calderitas, especialmente en los sectores de hospedaje y alimentos. Este crecimiento responde al interés de inversionistas que han identificado el potencial natural y cultural del destino, así como a la promoción activa por parte de autoridades locales.

La zona costera rumbo a Oxtankah también ha comenzado a atraer inversiones, lo que augura una expansión turística más allá del centro de la alcaldía.