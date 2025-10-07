Amores Perros celebra 25 años con la primera edición en vinilo de su icónica banda sonora

El emblemático score compuesto por Gustavo Santaolalla, la curaduría musical de Lynn Fainchtein y las canciones inspiradas por una de las historias más importantes en la historia del cine hispanoparlante, llegan por primera vez al formato de vinilo junto a ediciones digitales especiales y más novedades.

Hoy, en el marco de la Función de Aniversario de Amores Perros y Concierto de Gustavo Santaolalla en el emblemático Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el propio Alejandro González Iñárritu aprovechó para anunciar las novedades que llegan desde el frente musical, que se suman a una larga lista de celebraciones que amplifican el impacto cultural de su primer largometraje.

Escuché ‘Ronroco’ y fue amor a primera oída. Uno de los muchos regalos que me trajo Amores Perros fue el haber conocido a un hermano, Gustavo Santaolalla. Nuestra mutua y querida amiga Lynn Fainchtein fue el cupido. Desde el primer momento que Gustavo deslizó sus dedos sobre las cuerdas de la guitarra, su genio musical impregnó para siempre el espíritu de la película con esa emoción tan suya.

El lanzamiento de este vinilo, con la participación de tantos hoy ya legendarios músicos y bandas que admiro tanto, me emociona muchísimo.

–Alejandro González Iñáárritu

A partir de este momento, se encuentra disponible en preventa la primera edición en vinil de la banda sonora de Amores Perros, considerada por muchos especialistas como un parteaguas en el cine latinoamericano, dada la cantidad de estrellas reunidas en su haber. Además de la música del prolífico compositor, músico y productor Gustavo Santaolalla, cuenta con la participación de distintas agrupaciones, quienes hicieron piezas originales inspiradas por el trabajo de Arriaga e Iñárritu, todo ello bajo la supervisión musical de Lynn Fainchtein.

Cabe destacar que la edición en vinilo cuenta con un proceso de remasterización supervisado por el propio Santaolalla y realizado por Anibal Kerpel (dueto que produjo varias piezas fundamentales para entender el rock latinoamericano en los años 90), al tiempo que la portada de este nuevo formato está diseñada por Dawn Baillie, legendaria artista gráfica a quien debemos los posters de cintas como El Silencio de los Inocentes, Dirty Dancing, Zoolander, Once Upon a Time in Hollywood y The Truman Show.

“La manera en que Alejandro concibe el cine es total. Su mirada abarca cada detalle: los silencios de la narración, la elección de un lente, la dirección de actores, la precisión quirúrgica de la edición y, por supuesto, la música. Para mí, colaborar en Amores Perros fue una escuela. Sus indicaciones sobre cuándo debía estar presente la música, cuándo desaparecer, en qué momento preciso entrar con un cue o qué canción elegir

—decisiones que él siempre tomó con certeza— me dejaron un aprendizaje que sigue vivo en mi trabajo”.

–Gustavo Santaolalla

La primera edición en vinilo de Amores Perros estará disponible en tres versiones

* Deluxe 3LP red vinyl gatefold edition + inserto exclusivo de uDiscover *

* 3LP black vinyl standard jacket edition *

* 3LP crystal vinyl standard jacket edition (selected retailer) *

Además de su lanzamiento físico, el soundtrack de Amores Perros estará disponible por primera vez en todas las plataformas digitales. La celebración también incluye el re-estreno en versiones HD de los videos oficiales de “Me Van A Matar” de Julieta Venegas, “Aviéntame” de Café Tacvba y “De Perros Amores” con Ely Guerra y Control Machete, estos dos últimos dirigidos por Alejandro González Iñárritu.

Sólo nos queda invitarte a esta gran celebración, donde podrás disfrutar de la música de artistas como Titán, Zurdok, Moenia, Illya Kuryaki & The Valderramas, Nacha Pop, Celia Cruz y The Hollies, cuya música nos sigue haciendo vibrar como la película misma.

En diciembre, las tres nuevas versiones en vinilo del soundtrack de Amores Perros estarán disponibles en tiendas de discos y uDiscover.mx, mientras que el audio digital estará disponible a nivel mundial a partir del 28 de noviembre. Mantente atento y revive algunas de las historias (y canciones) más memorables en la historia del cine mundial.