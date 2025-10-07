El gobierno de Pedro Rodríguez rehabilita el Centro de Atención Policial No. 15 en Atizapán

Fortalecimiento de la seguridad

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El gobierno de esta localidad, bajo el liderazgo del alcalde Pedro Rodríguez Villegas, continúa fortaleciendo la seguridad de las familias en el municipio con la rehabilitación y ampliación del Centro de Atención Policial No. 15, ubicado en la estratégica colonia Lomas de San Miguel Norte.

Esta acción es un pilar fundamental en la estrategia de la actual administración para dignificar la invaluable labor de los cuerpos de seguridad y, al mismo tiempo, incrementar la tranquilidad y protección de los ciudadanos en sus comunidades.

Este proyecto marca un antes y un después en la concepción de los espacios policiales en el municipio. Durante el evento de entrega, el Comisario Fabián Gómez Calcáneo, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, destacó la importancia de esta nueva visión.

“Con este esfuerzo que hemos realizado, estamos rompiendo paradigmas. Ya abandonamos en Atizapán esa política antigua de los ‘tecalis’ que parecían torres de cárcel, alejadas de la ciudadanía”, dijo.

Reiteró que “hoy entregamos un edificio que cuenta con áreas para la dignificación policial, porque para garantizar un buen servicio en sitio, las condiciones de nuestros policías deben ser las adecuadas”, señaló el Comisario Gómez Calcáneo.

La intervención en el inmueble fue integral, abarcando una ampliación de 60 metros cuadrados y una completa modernización de sus espacios para asegurar la máxima funcionalidad. La planta baja fue diseñada para la atención ciudadana, contando ahora con una recepción, oficinas administrativas, bodega y estacionamiento.