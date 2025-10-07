Alcaldes y diputados no toman las decisiones en Morena: Hernández

Llamado a evitar confusiones

Toluca, Méx.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez, llamó a diputados, alcaldes y líderes del movimiento a respetar las atribuciones de cada nivel dentro del partido y evitar confusiones en torno a decisiones que competen exclusivamente a las dirigencias nacional y estatal.

“La labor de nuestros diputados es legislar y la de los alcaldes es velar por el bienestar de sus municipios, por lo que no les corresponde tomar decisiones de partido”, enfatizó la dirigente, al recordar que el Congreso Nacional de Morena acordó que los funcionarios electos deben separarse de sus cargos partidistas para garantizar la imparcialidad en las decisiones políticas.

Hernández Bermúdez exhortó a evitar declaraciones que generen confusión o divisionismo dentro del movimiento, y reiteró que “toda decisión se tomará en el Congreso Nacional y con el aval del pueblo, no por intereses personales o protagonismos”.

La líder estatal llamó a “cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Delfina Gómez”, destacando que México vive un momento histórico de crecimiento y confianza, y que no se permitirá que intereses ajenos alteren la unidad del movimiento.