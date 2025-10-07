Aumentó de 35 a 50% el abasto de agua potable por la red en Ecatepec

Inversión de 700 mdp en materia hídrica

Ecatepec, Méx.- El suministro de agua potable por la red en Ecatepec pasó de 35 por ciento, al inicio de la actual administración, a 50 por ciento, actualmente, debido a diversas acciones y la inversión de 700 millones de pesos en materia hídrica de recursos federales, estatales y municipales, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En la conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal mencionó que con dicho incremento el organismo de agua (Sapase) dejó de realizar 100 mil viajes de pipas, toda vez que el agua era utilizada como botín político y la pasada administración local rentaba hasta 200 vehículos de este tipo para abastecer a las comunidades.

Afirmó que más de 275 mil vecinos de la Quinta Zona de Ecatepec ya reciben agua por la red y cerraron más de 50 puntos de huachicoleo.

“Pasamos de un gobierno que lucraba política y económicamente con las pipas a un gobierno que está invirtiendo mucho dinero en infraestructura. Otro anuncio importante es que hemos logrado cerrar más de 50 puntos de huachicoleo, eso es Cambio con Honestidad”, reiteró.