Inicia en Huixquilucan Segunda Feria del Empleo 2025

Huixquilucan, Méx.- Cerca de 100 empresas formales de diversos sectores ofertarán más de mil vacantes durante la “Segunda Feria del Empleo 2025”, que organiza el gobierno de esta localidad, con el propósito de acercar opciones laborales a quienes buscar una oportunidad para su desarrollo profesional y personal. En este sentido, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a los buscadores de empleo para que asistan este martes 07 de octubre a esta Segunda Feria, la cual se realizará en las canchas de futbol de la colonia San Fernando, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, para conocer y postularse a alguna de las vacantes que se ofertarán, las cuales van dirigidas a personas mayores de 18 años que residan en Huixquilucan.

“En un esfuerzo y colaboración conjunta con el sector privado. Por segunda ocasión en este 2025, llevamos a cabo esta Feria del Empleo, que tienen como propósito facilitar la vinculación entre los huixquiluquenses que buscan un trabajo formal y empresas que requieren de personal. Nuestro propósito es seguir reforzando estas alianzas para acercar a la población opciones que permitan tener una fuente de ingresos que contribuya a mejorar su calidad de vida”, señaló.

Romina Contreras destacó que, entre las ventajas que ofrece la “Segunda Feria del Empleo Huixquilucan 2025”, está el que permite concentrar en un solo lugar a los buscadores de empleo y reclutadores, para que no tengan que trasladarse a otros lugares lejanos y gastar recursos económicos.

Además, para reforzar las herramientas de quienes buscan una fuente de ingresos, personal especializado de la Dirección de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, impartirá los talleres de “Elaboración de Currículum de alto impacto” y “Autoempléate, ¿cómo emprender tu negocio?

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 55 8284 2229 y 55 8284 2231 ext. 225 y 507 o bien al 55 5291 3314 ext. 5112 y 5114.