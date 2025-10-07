“Caballeros Cantan” estrenan su sencillo “Tú no tienes la culpa”

Redefinen el concepto de espectáculo vocal en México

Se presentarán en el Foro Stelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma

Por Arturo Arellano

Caballeros Cantan es un ensamble vocal que reúne a cuatro artistas de sólida trayectoria: Agustín Arana, Lisardo, Pablo Monzár y Daniel Gama. Juntos combinan su experiencia como cantantes, actores, compositores y conductores para ofrecer un espectáculo único en el mercado mexicano.

Este proyecto se distingue por interpretar covers exitosos de distintos géneros musicales, creando un viaje sonoro que mezcla nostalgia, fiesta y alegría, conectando con públicos de todas las edades. Sus presentaciones han conquistado festivales, eventos privados, conciertos públicos y actos institucionales con grandes audiencias.

Ahora, Caballeros Cantan sorprende con su nuevo tema original, “Tú no tienes la culpa”, escrito por Agustín Arana. Se trata de una balada emotiva con acordes cautivadores que reflejan la sensibilidad y fuerza de sus voces. En entrevista para DIARIO IMAGEN, Agustín y Lisardo compartieron detalles sobre el proyecto:

Agustín Arana dijo “Estamos en un concepto que es un ensamble vocal compuesto por actores con trayectoria en la música. Nos reunimos para hacer lo que nos gusta. En este momento queremos dar a conocer algo que nos hace felices y nos apasiona. Junto con Lisardo nos dimos a la tarea de arrancar este proyecto armónico, donde cantamos covers muy a nuestro estilo. El objetivo es divertirnos y que la gente se divierta con un espectáculo de calidad.”

Sobre el nuevo sencillo, agregó “Es un tema original, una balada preciosa, con acordes increíbles, cantada espectacularmente. Hoy en día hay muchas cosas muy banales; desgraciadamente se ha perdido el gusto por lo romántico, lo metafórico, por las historias de la vida real. Las nuevas generaciones se han ido hacia contenidos más arrabaleros, sin censura. Pero hay algo que está en la esencia del ser humano: el corazón, el amor. Eso lo tenemos todos en el ADN, por irreverente que seas.”

El grupo apuesta por una propuesta versátil “Estamos interesados en cantar cualquier cosa que esté dentro del rango de Caballeros Cantan, porque para eso fue constituido: para interpretar todo tipo de canciones. En el espectáculo verán que comenzamos con una época, pasamos a otra, y exploramos muchos géneros. Sí nos gustaría sacar un disco, pero apostamos más por el show en vivo.”

“Vamos a cantar verdaderamente cerca del público: covers de diferentes décadas, desde los 60, 70, 80 hasta la actualidad. Baladas románticas, rítmicas, regional mexicano, grupera, canciones en inglés, un pequeño acústico y algunos mixes. Todo cantado a nuestro estilo, con temas que van desde Enrique Iglesias, Emmanuel, hasta reguetón. La gente va a cantar, a bailar, en una noche en la que se va a divertir.” Aseveró.

Sobre la curaduría musical, Arana destacó “La selección de temas es lo más difícil: cómo empezar, cómo terminar, qué poner en medio. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el show está perfectamente armado. Caballeros Cantan tiene esa virtud.”

Lisardo compartió con humor “Yo disfruto de todas las canciones… menos una (risas). Siempre es una diversión subir al escenario, desde que te estás poniendo de acuerdo con estos grandes de la música. Ya en el escenario, cada parte del show, no necesariamente el clímax, sino cada momento armónico del ensamble vocal, es maravilloso y nos emociona mucho, porque matizamos los temas.”

También reflexionó sobre el cruce entre actuación y canto “Una de las cosas que más he escuchado en mi vida es que la gente que ha saltado de la actuación al canto transmite más. Ejemplos hay muchos: Frank Sinatra, Lady Gaga… Cada actor le da su estilo a los temas. Eso es muy bonito.”

Finalmente, ambos coincidieron en que llevar el espectáculo al interior de la República es uno de sus mayores deseos “Encontrarnos con la gente, compartir lo que hacemos. A cada lugar que vayamos, iremos a dar lo mejor de nosotros.”

Caballeros Cantan se presentará en vivo el próximo 9 de octubre, 7 y 21 de noviembre en el Foro Stelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma, en la Ciudad de México.

