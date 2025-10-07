INTERCAMBIO DE SABERES Y REFLEXIONES EN “CULTIVARIO. ENCUENTRO SOBRE PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA CONSTRUIR ENTORNOS DE PAZ EN CLAVE COMUNITARIA”

Se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2025 en el Pabellón de Cultura Comunitaria

Con el objetivo de compartir prácticas y estrategias que fortalezcan el trabajo cultural comunitario y su incidencia en la prevención de violencias, se llevarán a cabo conferencias, mesas y talleres

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y la Dirección de Animación Cultural, convoca a “Cultivario. Encuentro sobre programación cultural para construir entornos de paz en clave comunitaria”, que se realizará del 16 al 18 de octubre de 2025 en el Pabellón de Cultura Comunitaria, en la Ciudad de México.

Durante tres días se ofrecerán conferencias magistrales, mesas y talleres, para dialogar sobre prácticas y estrategias que fortalezcan el trabajo cultural comunitario y su incidencia en la prevención de violencias; participarán académicos, promotoras y promotores culturales, gestores, artistas y colectivos.

Entre las y los ponentes se encuentran el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela Arce; el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Vladimir Enciso Higuera; la secretaria ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, Mónica Jazmín Zárate Ambríz; la gestora cultural especialista en Cultura de Paz, Martha Luna Márquez; la gestora cultural Paola Araiza Bolaños; y el mediador sociocultural de Argentina, German Paley, entre otras y otros participantes.

Ejes temáticos

En el encuentro se trabajarán la mediación sociocultural en contextos de violencia, la programación cultural con enfoque de cultura de paz, el arte y la educación como herramienta de transformación social, los factores protectores y los cuidados comunitarios, y la sistematización, registro y evaluación de impactos culturales desde una perspectiva de derechos.

Con dichas actividades se propiciará el intercambio de metodologías y experiencias que potencialicen la programación cultural como una política y práctica que nutre la convivencia y la confianza ciudadana.

Se invita al encuentro a estudiantes de carreras afines, gestoras y gestores, promotoras y promotores culturales, artistas, colectivos creativos y todas las personas interesadas en la mediación sociocultural y la programación cultural comunitaria.

Para participar es necesario un registro previo en el formulario: bit.ly/EncuentroCultivario. La entrada es gratuita y el cupo limitado.

El Pabellón de Cultura Comunitaria se encuentra en avenida Constituyentes 270, abre sus puertas de martes a sábado de 11 a 18 h, y los domingos, de 11 a 16 h.

El programa completo de actividades se puede consultar en: culturacomunitaria.cultura.gob.mx y en las redes sociales de Vinculación Cultural.

