Disminuyen 31.15% los homicidios y 51.63% el robo de vehículos en el oriente del Edomex

Con Mando Unificado

Septiembre registró la cifra más baja de homicidios desde el inicio de la Estrategia Operativa Oriente

Ixtapaluca, Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz en Ixtapaluca, donde se presentaron avances en materia de seguridad derivados de la implementación del Mando Unificado Oriente, estrategia que ha permitido reducir los índices delictivos en la región.

Durante la sesión se informó que los homicidios dolosos disminuyeron 31.15 % entre agosto y septiembre, al pasar de 61 a 42 casos, alcanzando la cifra más baja desde el inicio de la estrategia.

“Continuamos avanzando en materia de seguridad para la Zona Oriente. Con las acciones conjuntas del Mando Unificado se ha logrado una reducción de 51.63 % en el robo de vehículo durante el periodo de implementación de esta estrategia”, subrayó la Mandataria estatal.

El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, donde se coordinan acciones de las fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer la presencia institucional y mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

La estrategia contempla patrullajes coordinados, instalación de bases operativas mixtas, fortalecimiento de la inteligencia territorial y análisis de incidencia delictiva, con el fin de actuar de manera focalizada en zonas prioritarias.

En la sesión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta coordinación interinstitucional, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la seguridad, la paz y el bienestar de las familias mexiquenses, consolidando resultados tangibles gracias a una estrategia basada en el trabajo conjunto y la atención directa a los territorios.

Entrega G Delfina Gómez donativo de 25 mdp al Teletón

En otro tema, con el propósito de mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregó en Tlalnepantla un donativo de 25 millones de pesos a la Fundación Teletón para becas de rehabilitación integral que ayudarán a potenciar sus capacidades y fortalecer su desarrollo.

“Hoy el Gobierno del Estado de México hace entrega de este donativo de 25 millones de pesos a la Fundación Teletón y sé que este recurso será aplicado para becas para el CRIT Tlalnepantla y para becas para el Centro de Autismo Teletón”, afirmó la mandataria estatal.