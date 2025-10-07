Avanza la atención con calidad y entrega oportuna de medicamentos a pacientes oncológicos del IMSS Michoacán

46 sesiones de seguimiento

Recepción de 567 solicitudes de gestión por parte de 237 derechohabientes; 99.4% se han resuelto en forma satisfactoria

La realización de 46 sesiones de seguimiento para la atención de pacientes oncológicos de Michoacán ha permitido avanzar de forma conjunta en temas como atención con calidad y calidez, así como en la entrega oportuna de medicamentos a través de las gestiones que llevan a cabo autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nivel Central y de la Representación del IMSS en Michoacán.

La Maestra Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del Seguro Social, encabezó la reunión virtual en la que informó que del 16 de noviembre de 2023 al 6 de octubre de 2025, se han recibido 567 gestiones de 237 pacientes oncológicos, de las cuales 564 se han resuelto en forma satisfactoria (99.4 por ciento), en tanto que tres están en proceso.

Detalló que se han recibido 125 solicitudes para diversos estudios: 30 tomografías, 19 tomografías por emisión de positrones (PET), 16 ultrasonidos, 15 gammagrama óseo, 7 laboratorios, 6 mastografías, 6 ecocardiogramas, 5 de biopsia/patología, 3 de inmunohistoquímica, 3 resonancia magnética, 2 radiografías de tórax, 2 densitometrías óseas, 2 ultrasonidos de vía biliar, una colangioresonancia, un rastreo óseo, uno de radioterapia, una panendoscopía, un electrocardiograma, una colonoscopía y un resultado de laboratorio.

Además en el trabajo conjunto entre Nivel Central y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) se han efectuado 226 gestiones para la entrega de medicamentos, 112 citas médicas, 26 tratamientos de Radioterapia y Quimioterapia, 20 atenciones médicas, 19 adelantos de cita, 18 cirugías, 10 pagos de viáticos, 4 trámites administrativos, 2 pagos de incapacidades, uno de pensión y uno para corrección de datos.

La coordinadora de Atención y Orientación del IMSS, Karla Luque Maruri, reiteró la disposición de las autoridades del Seguro Social a Nivel Central y en Michoacán para brindar atención oportuna a las peticiones y solicitudes de pacientes oncológicos a través de los canales establecidos, así como la video conferencia en la que están siempre pendientes de sus comentarios.

Respecto al abasto de fármacos, la titular de la Coordinación Técnica de Planeación del Abasto del IMSS, Dulce Mercado Solís, señaló que en los próximos días arribarán más de 4 mil 091 piezas de 10 claves oncológicas al almacén de Michoacán, en tanto que 11 mil 351 piezas de 10 claves oncológicas serán enviadas al almacén regional en Jalisco.

En su oportunidad, el doctor José Luis López Obispo, coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Atención Oncológica, expresó que en el Nivel Central se mantienen atentos a las dudas y preguntas en temas oncológicos para brindar la mejor atención a las y los pacientes.

En la reunión estuvo el Cuerpo de Gobierno de la representación del IMSS en la entidad; funcionarios de la Coordinación de Atención y Orientación a la Derechohabiencia, Coordinación de Abasto, Coordinación de Atención Oncológica, Servicios Administrativos, Derechos Humanos, así como pacientes oncológicas y familiares.

Se acordó que la siguiente reunión virtual se llevará a cabo el lunes 27 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.