Niñas, niños y adolescentes se sumaron a la campaña “Dale color a tu vida”

En la Utopía El Barco, en Iztapalapa

La jornada contó con la participación de instituciones, colectivos y especialistas

La Utopía El Barco se llenó de ImaginAcción con 22 actividades a favor del Bienestar y la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la Campaña Nacional «Dale color a tu vida»

Con juegos, lecturas y actividades comunitarias, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), impulsaron dentro de la campaña “Dale color tu vida” el evento “ImaginAcción: Por el Bienestar y la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes”, en la Utopía El Barco, en Iztapalapa.

Las 22 actividades estuvieron enmarcadas en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (10 de septiembre) y del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), y buscaron fomentar la salud mental, fortalecer factores de protección y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en población infantil y adolescente.

La jornada contó con la participación de instituciones, colectivos y especialistas como PsicoBarrio A.C; Sistema de Transporte Colectivo Metro; Secretaría de Educación Pública (SEP); Centros de Integración Juvenil (CIJ); Facultad de Psicología de la UNAM; Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva y el Consejo de la Comunicación A.C., entre otros, quienes contribuyeron con acciones orientadas a la prevención de riesgos, la gestión de emociones, la promoción de estilos de vida saludables, así como la construcción de entornos seguros y solidarios.

Niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas de Iztapalapa participaron en talleres de Lengua de Señas; aprendieron señales para salvar vidas; crearon libretas con sus redes de apoyo, y le pusieron color a nuestro árbol de la vida.

En el acto inaugural, la licenciada Francis Pirin Cigarrero, en representación de la alcaldesa de Iztapalapa Aleida Álvarez Ruiz, destacó que “ImaginAcción es un espacio creado para conocernos, fortalecernos, cuidarnos y todo lo que nos hace más fuertes frente a los desafíos que enfrentamos. La salud mental es un derecho de todas y todos y su cuidado debe ser una prioridad en nuestras vidas y comunidades”.

En este sentido, la licenciada Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de SIPINNA, describió este evento como un viaje en colectivo para enfrentar uno de los más grandes desafíos de nuestro tiempo: la salud mental de niñas, niños y jóvenes y el suicidio. “Hablar de salud mental también es hablar de dignidad, cuidados y derechos”, dijo.

Por su parte, el comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de México, doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, destacó que debemos dejar en claro que los servicios de salud mental deben estar disponibles y accesibles en todo momento, pero sobre todo en los momentos de crisis. Y destacó que este evento convoca a todas las autoridades a reflexionar sobre cómo desde nuestra trinchera tenemos que trabajar para crear un mundo mejor.

La doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los CIJ, recordó a los asistentes que los Centros de Integración Juvenil están a sus servicios, invitó a los jóvenes a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, y a elegir actividades y amigos sanos.

La doctora Patricia Elena Clark Peralta, Secretaria del Consejo de Salubridad General, en representación del doctor David Kershenobich secretario de Salud del Gobierno de México, fue la encargada de dar el banderazo inaugural a este evento. “Estamos hoy en este barco que es un símbolo de viaje que representa la capacidad de acompañar en la travesía en medio de las tormentas emocionales. La vida debe ser nuestra prioridad y para lograrlo hay que poner al servicio de la comunidad las herramientas necesarias”, mencionó.