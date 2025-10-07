Dos leyendas se encuentran: Mariachi Vargas de Tecalitlán Nuevo Tecalitlán Mariachi

MARIACHAZO en la Arena CDMX

Donde la tradición, la pasión y el orgullo mexicano resonarán con fuerza

El próximo 24 de abril de 2026, la espectacular Arena CDMX, será escenario de un acontecimiento sin precedentes en la historia de la música mexicana. Por primera vez, compartirán escenario el mismo escenario por primera vez en la Ciudad de México en la gira Mariachazo 2026.

Mariachi Vargas de Tecalitlán, el mariachi más antiguo e irrepetible, donde la tradición, la pasión y el orgullo mexicano resonarán con fuerza en el corazón de quienes lo escuchen.

Nuevo Tecalitlán, con más de 60 años de trayectoria, ha llevado la música mexicana a los escenarios más importantes del mundo, bajo la dirección de la familia Fabela y con la participación de grandes músicos como los hermanos José “Pepe” y Ángel Fabela, reconocidos por su gran talento y dedicación.

Este evento promete ser una experiencia única e inolvidable, donde la magia del mariachi se fusionará con la emoción de ver a dos grandes leyendas juntas en un mismo escenario. Una noche llena de música, color y tradición que celebra lo mejor de nuestra cultura.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para fans a partir del 15 de marzo de 2026, y la venta general comenzará el 20 de marzo de 2026. No pierdas la oportunidad de ser parte de este momento histórico.

FECHA: 24 de abril de 2026

LUGAR: Arena CDMX

HORA: 8:00 p.m.

BOLETOS: A través de superboletos.com y en puntos de venta físicos como el Palacio de Hierro, Liverpool, Innova Sport y Blockbuster.