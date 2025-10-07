Festival Multiverso Nestlé 95 años rompe las reglas de la música

Jueves 6 de noviembre Estadio GNP

Con la participación de Ha*Ash, Banda MS, Gabito Ballesteros, Gerardo Ortíz, Picus, Yerimua y Más

EXA FM 104.9 y La Mejor FM 97.7, las dos estaciones de radio más influyentes en México se fusionan para dar lugar al evento más espectacular de la música, Festival Multiverso Nestlé 95 Años, un evento que reúne a los representantes más importantes de cada género para impacto de su audiencia.

Es debido a la magnitud del Festival Multiverso Nestlé, que ahora tendrá una nueva sede al llegar el próximo 6 de noviembre al Estadio GNP, uno de los recintos más emblemáticos y de mayor capacidad en el país. Este cambio no solo garantiza una producción más impactante, sino también la oportunidad de reunir a miles de fans dispuestos a disfrutar esta experiencia única.

El Line up de Multiverso Nestlé ya comienza a revelarse y este año destaca la participación de Ha*Ash, Banda MS, Belanova, Grupo Firme, Luis R. Conriquez, CD9, Belanova, Piso 21, Gerardo Ortíz, Yerimua, Los Caligaris, Gabito Ballesteros, La Adictiva, Picus, Víctor García y más artistas sorpresa, así una vez más Exa FM 104.9 y La Mejor FM 97.7, lograrán reunir sonidos pop, rock, corridos tumbados, regional mexicana en un mismo escenario para gusto de todo su público y durante los próximos días se darán a conocer más invitados sorpresa.

Multiverso Nestlé, no es solo un concierto, es un show 360 con luces, visuales, efectos especiales y un escenario que llevará al público en un viaje por cada universo musical. Prepárate para perderte en un espectáculo que combina vanguardia tecnológica con pura energía en vivo.

El acceso al Festival Multiverso Nestlé será como cada año de forma gratuita, escuchando los diferentes programas de Exa FM 104.9 y La Mejor FM 97.7, así como en distintos puntos de la Ciudad de México a través de sus unidades móviles.

El año pasado, Multiverso reunió a miles de personas y se convirtió en tendencia nacional durante todo el evento. Todo apunta a que Multiverso Nestlé volverá a hacer historia, consolidándose como el festival más grande y diverso de México.