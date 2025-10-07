Aumentan las estafas con aplicaciones de préstamos instantáneos

Trampas de las apps financieras

Ante la facilidad de acceder a financiamientos, expertos llaman a ser cautos

El mercado de apps financieras se ha ido consolidando como un motor clave en la inclusión financiera y el acceso a créditos en México, lo que refleja mayor uso cotidiano de estos servicios por parte de los mexicanos, pero a la misma velocidad crecen las redes fraudulentas de préstamos en línea que usan diferentes métodos para robar y engañar a muchas personas.

De acuerdo con expertos, este incremento lo impulsaron, entre otros factores, el crecimiento en programas sociales, el uso de dispositivos digitales y la contratación de productos financieros a través de internet o apps.

“Las aplicaciones fraudulentas han evolucionado mucho. Ya no se ven como páginas hechas por principiantes; cuentan con diseños profesionales, testimonios falsos y hasta usan nombres similares a empresas conocidas. Por eso es tan fácil caer en la trampa”, alerta Hugh Bruce, director de Atención al Cliente de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia.

Estas aplicaciones fraudulentas suelen dirigirse a quienes necesitan urgentemente préstamos rápidos, ofreciéndoles una solución aparentemente fácil con tipos de interés elevados y comisiones ocultas, sin necesidad de contar con historial crediticio.

Datos recabados por Círculo de Crédito, indican que la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detecta cada año al menos 80 apps de préstamos que no están debidamente reguladas. Detalla que en 2024 se registraron más de 700 quejas por este tipo de plataformas que se promocionan como soluciones rápidas y confiables.

Muchos sitios de préstamos son inseguros

En la era digital, acceder a créditos rápidos a través de aplicaciones móviles o sitios web se ha vuelto cada vez más común, pero no todas las apps o sitios de préstamos son seguros y confiables. En los últimos años, han surgido apps y sitios web fraudulentos conocidos como “montadeudas” o “préstamos gota a gota”, que representan una amenaza importante tanto para las personas, como para las pequeñas empresas.

“Las aplicaciones maliciosas que prometen préstamos fáciles y rápidos, lo que puede parecer atractivo para muchas personas. Sin embargo, su verdadero objetivo es acceder a la información personal de los usuarios para lucrarse mediante extorsiones y amenazas.

“Estos ciberdelincuentes no solo exigen comisiones excesivas y ocultas, sino que también intimidan a sus víctimas con la difusión de datos personales, fotos y videos, si no realizan los pagos inflados”, explica Iskander Sanchez-Rola, Director de Innovación de Norton.

“Además, los ciberdelincuentes acceden a la lista de contactos a través de los permisos requeridos al instalar la app. Como resultado, familiares y amigos de la víctima también podrían ser hostigados para exigirles el pago de la deuda, aun cuando ellos no han pedido el prestado directamente, lo que amplía la cantidad de víctimas en un solo hecho”, señala.

Aumenta este tipo de estafa

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, este tipo de estafa aumentó alrededor del 33% durante el inicio del año, con respecto a un monitoreo que se ha venido haciendo durante los últimos 3 años, durante los cuales se han atendido más de dos mil personas víctimas de este delito, de las cuales el 47% tienen entre 31 y 45 años.

De acuerdo a cifras oficiales del gobierno mexicano evidenciaban que, en 2022, por ejemplo, se documentaron diversos reportes ciudadanos en los que se destacaba que, a través de plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y Gmail, varias aplicaciones móviles ofrecían préstamos instantáneos con requisitos mínimos y sin verificar el historial crediticio, haciéndose pasar por instituciones financieras legítimas.

Los anuncios de estas aplicaciones afirmaban que los montos de los préstamos oscilaban entre $500 y $20,000 MXN, pero el depósito real nunca superaba los $9,900 MXN. Además, se cobraban varias comisiones por utilizar la aplicación, incluidos cargos por el IVA, lo que suponía una deuda inicial de 14.000 MXN, adicionalmente los intereses alcanzaban hasta el 85% semanal.

Según una investigación de Norton, las apps maliciosas que prometen dinero rápido con altos tipos de interés y planes de reembolso abusivos aumentaron en el último trimestre de 2024.

“Descargar y utilizar una app de préstamos fraudulenta puede exponer información sensible, como contraseñas, ubicación, fotos y vídeos almacenados en el dispositivo, así como datos bancarios y financieros”, afirma Sanchez-Rola.

“Al cabo de unas semanas, los delincuentes utilizan esta información para presionar a las víctimas con amenazas de daños físicos, difamación, extorsión y publicación de sus datos privados a menos que paguen a los ciberdelincuentes”.

Además, las tiendas oficiales de aplicaciones, como Google Play Store y App Store, deben asegurarse de que las apps solo soliciten los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. «Una aplicación de préstamo no debería requerir acceso a contraseñas, fotos, videos o ubicación, ya que estos no son esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, algunos estafadores logran evadir los controles de seguridad y publicar apps fraudulentas.» comenta Sanchez-Rola.