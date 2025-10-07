¿Y si Saúl Monreal no hace caso a la presidenta Sheinbaum?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La petición de la presidenta Claudia Sheinbaum al senador Saúl Monreal, de dejar pasar un sexenio sus ambiciones para ser gobernador de Zacatecas, fue considerada por analistas y líderes políticos como un llamado muy riesgoso para su liderazgo moral y político como dirigente de facto de Morena.

Y es que no pocos advierten que un desdén del senador zacatecano en este momento derivaría en un mayor debilitamiento en su ya minado liderazgo político partidario por la falta de respuesta a otros llamados a la mesura a los militantes de Morena.

Todos tienen presente la poca o nula respuesta a sus dictados de privilegiar la medianía y humildad con que se deben conducir los altos funcionarios o cuadros sobresalientes de Morena, luego de que se vivió una ola de viajes y formas de vida exuberante de morenistas en las vacaciones del pasado verano.

Un reportaje publicado hace días en primera plana de The New York Times mostró la contradicción e incongruencia que se da en México donde el partido en el poder gobierna bajo postulado de que, por el bien de todos, primero los pobres, y los líderes de la 4T viven en la una riqueza y abundancia insospechada e inexplicable.

Relojes con costos de millones de pesos en las muñecas de líderes del Senado como es el caso registrado en Adán Augusto López o en el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o los altos precios de vestimentas, zapatos y joyería en el del ex presidente de los diputados y su esposa, Sergio Gutiérrez Luna, y la diputada Diana Karina Barreras o Dato Protegido, así como las ostentosas residencias del senador Gerardo Fernández Noroña y de Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena.

A lo que se suma la costosa vida que se da Andrés Manuel Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y tras de ellos otros muchos morenistas que simplemente ignoran las prédicas éticas políticas de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Así, su intención de poner fin a la ancestral práctica del nepotismo en la política partidaria y del poder de Morena y la 4T en México se ha visto no sólo ignorada, sino abiertamente obstruida, combatida, por sectores y personajes del partido en el poder.

Es en este contexto, que en su mañanera del lunes la presidenta Sheinbaum le pide al senador Saúl Monreal posponer su aspiración de ser gobernador de Zacatecas un sexenio porque no es procedente que en 2027 compita por ser gobernador a la salida de su hermano David y cuando su otro hermano, Ricardo, ya haya igual sido gobernador y cuando ocupa el liderazgo de los diputados de Morena en San Lázaro.

Todo ello se da en un momento en que en México, bajo el gobierno predominante de Morena, hay otros aspirantes que caen abiertamente en el nepotismo, como el también senador guerrerense Félix Salgado, que buscaría ser sucesor de su hija Evelyn en la gubernatura de su estado o de la senadora Ruth González Silva, esposa de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

De entrada, el senador Monreal ya le respondió con que, si no va por Morena lo puede hacer por cualquier otro partido, incluso el PRI o el PAN.

Detrás del senador Monreal están los Bejarano-Padierna, los Yunes de Veracruz, los Alcalde, los López Beltrán, los Batres, los Godoy, los Taddei…

Todo eso, pues, pinta muy mal para el liderazgo partidario de la presidenta Sheinbaum.

Hugo Éric Flores afirma que el narco sí gobierna en México

El diputado federal por Morena, y presidente de la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, Hugo Éric Flores afirmó, ayer durante un evento cristiano en Oaxaca que México está lejos de ser una “nación santa” al ser gobernado en un 70% por el narco.

Evangélico, el legislador presentó la ponencia: Reyes y sacerdotes, o reyes o sacerdotes, o ni reyes ni sacerdotes, en que pidió a los mexicanos no autoengañarnos y reconocer que el crimen organizado y los cárteles del narco pone ya a los presidentes municipales.

Recordó que en un ensayo suyo advierte 3 etapas del dominio del narco en el poder y la política en México: en la primera etapa el crimen organizado financiaba las campañas; luego en una segunda pasaron de financiar a poner a los gobernantes y en la tercera ahora ellos son los gobernantes.

Así, en su participación en la iglesia Centro Familiar Cristiano, afirmó:

“Si no se levanta un gobierno espiritual en esta nación, no se va a levantar un gobierno civil. No se ven los frutos de los cristianos”, indicó.

Dijo que especialistas advierten que el narco domina la mayor parte del territorio y que a pesar de los esfuerzos gubernamentales las cifras de homicidios y desapariciones forzadas van en ascenso.

Recordó que de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025, el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum ha decomisado 144 toneladas de droga, 200 toneladas de sustancias químicas y desmantelado 839 narcolaboratorios y detenido a 18.712 personas por delitos de alto impacto.

En febrero de 2025, el gobierno de EU designó terroristas a cárteles mexicanos y la semana anterior el presidente Trump informó a su Congreso que EU se encuentra en “conflicto armado activo” frente a los cárteles de la droga.

En abril pasado, el diputado Flores Cervantes encabezó el 19 de abril en la Ciudad de México la “Marcha para Jesús” acompañado por pastores y miembros de iglesias cristianas evangélicas.

Flores Cervantes fundó en 2006 el Partido Encuentro Social, PES y luego el Partido Encuentro Solidario que igual después perdió el registro al no alcanzar el 3% del voto.

En esta conferencia evangélica de anteayer, con lágrimas, el diputado dijo no esperar ya a un “mesías” que salve al país de 200 años de miseria humana: “Ese líder no va a existir, lo que espero es que esta sociedad se convierta en una nación santa, pues algo no anda bien con la espiritualidad de los gobernantes en México… el reino de las tinieblas está en esta nación porque nuestros líderes se están pasando de listos y están invocando deidades que no deberían de estar invocando”.

