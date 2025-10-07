Zacatecas y el enredo de los Monreal

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Que se espere seis años, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la pretensión de Saúl Monreal para ser candidato a gobernador de Zacatecas.

Es joven y puede esperar, añadió la misma que pidió un clausulado especial dentro de Morena, para evitar que familiares accedan a los cargos de elección popular que ostenta alguno de sus familiares cercanos.

Las posiciones entre la presidenta y el senador son antagónicas, aunque no de confrontación.

El caso Zacatecas llama poderosamente la atención, ya que falta más de un año para que se conozca a los candidatos y los aspirantes de Morena traen un ritmo acelerado.

Son muchos los que pretenden una sola candidatura y el enredo es sumamente complejo.

La familia Monreal Ávila tiene un lugar preponderante dentro de este esquema.

Ricardo el mayor quiere a su hermano Saúl como candidato, pero el gobernador David se opone a ello.

De no ser Saúl, por encontrarse impedido por el clausulado antinepotismo, Ricardo se decantaría por Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno en el gabinete de David, al que apoyaría también David, aunque no en primera instancia, ya que su favorita es la senadora Verónica Díaz. Curiosamente la senadora es la exesposa de Luis Enrique Monreal. otro hermano de la dinastía Zacatecana, a lo que Ricardo y Saúl se opondrían.

Pero dentro de todo este revoltijo de los hermanos Monreal Ávila, se asoman otros elementos que podrían significar el desplazamiento de esta familia formada por numerosos miembros.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar mantiene viva su ilusión de gobernar su entidad natal, aunque en Zacatecas se asegura que no conoce el estado, ni el estado lo conoce a él, por lo que en fechas recientes cuenta con movilizaciones por toda la entidad que buscan su posicionamiento.

Al margen de los hermanos Monreal, los políticos buscan el manto protector de la presidenta Sheinbaum Pardo, que, se dice, tiene dos favoritos para la postulación, un hombre y una mujer.

Otro personaje que puede impactar en el electorado de Morena es el diputado federal Ulises Mejía, quien tiene carisma, contrario a lo que proyecta Rodrigo Reyes, al que se cataloga como déspota y antipático.

Ramírez Cuéllar y la senadora Díaz son los más cercanos al entorno de Palacio Nacional. De la senadora Díaz hay que decir que fue delegada de Bienestar y realiza proselitismo semanalmente en todos los rincones del estado, los que sube a sus redes sociales con el mensaje inicial “mi querida Presidenta”.

El diputado Ramírez Cuéllar es el personaje más cercano al afecto presidencial que se encuentra en San Lázaro.

Sin embargo, los aliados de Morena también quieren que uno de los suyos sea postulado, como es el caso de la senadora Geovanna Bañuelos, del PT, y el diputado Carlos Puente, del Verde.

********

La sangre no llegó al río, pero el ambiente en Zacatecas está caliente, tanto así que el secretario de Gobierno Rodrigo Reyes y el alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela (panista) estuvieron a punto de liarse a golpes el sábado pasado, durante un encuentro futbolero, donde ambos querían entregar los premios… Otra de los Monreal, Luis Enrique, metido a líder de taxistas, busca la nominación a la alcaldía de Fresnillo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com