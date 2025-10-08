FGE-QR rescata a 9 mujeres víctimas de trata y prostitución

DERECHO DE REPLICA. José Luis Montañez

Fueron localizadas durante el cateo a un bar en Cancún

En el corazón turístico de Quintana Roo, donde el brillo de los hoteles y la promesa de descanso suelen ocultar realidades más crudas, se ha revelado una escena que nos obliga a mirar de frente una de las heridas más profundas de nuestra sociedad: la trata de personas. El reciente operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional en Benito Juárez no solo rescató a nueve mujeres mexicanas presuntamente explotadas sexualmente en un bar disfrazado de restaurante, sino que también expuso la normalización de prácticas que convierten cuerpos en mercancía y vulnerabilidad en negocio.

Este caso no es una excepción ni un accidente. Es el reflejo de un sistema que permite que, bajo licencias comerciales y fachadas legales, se perpetúe la violencia estructural contra mujeres en situación de precariedad. ¿Cuántos bares más operan bajo esta lógica? ¿Cuántas mujeres siguen atrapadas en dinámicas de explotación disfrazadas de “trabajo informal”? La respuesta no está solo en el número de cateos, sino en la voluntad política y social de erradicar estas redes desde su raíz.

Derivado del cumplimiento de una orden de cateo, en un bar localizado en Cancún, Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, ubicaron y resguardaron a nueve mujeres, de nacionalidad mexicana, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

El mandato judicial tuvo lugar en un local que funciona como restaurante bar ubicado en el Bulevar Luis Donaldo Colosio, entre las calles 38 y 40, donde los agentes participantes encontraron a nueve mujeres, quienes “fichaban” con los clientes, además de prestar servicios sexuales.

Según las primeras indagatorias, las mujeres cobraban 150 pesos por sentarse con el cliente, 250 por una cubeta de cervezas, mil 500 pesos por relaciones sexuales y 500 pesos por salir del bar, cantidad que debían entregar al establecimiento.

Tras concluir las diligencias en el inmueble, los agentes procedieron a colocar los sellos de aseguramiento, para indicar que el local quedó bajo resguardo de esta representación social.

Las mujeres, por su vulnerabilidad, fueron resguardadas por la autoridad correspondiente.

La intervención de las autoridades, en este caso, es un paso necesario, pero no suficiente. El resguardo de las víctimas debe ir acompañado de políticas integrales de reparación, prevención y justicia que reconozcan su dignidad y les ofrezcan alternativas reales. No basta con cerrar un bar: hay que abrir caminos de libertad, educación y autonomía para quienes han sido reducidas a cifras en una estadística de trata.

Homicidios se reducen 68% en Q. Roo

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad celebrada en el C5 de Cancún, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, anunció que los homicidios en Quintana Roo se redujeron un 68% en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La entidad registró un total de 1,482 homicidios -835 dolosos y 647 culposos- frente a los más de 4,600 casos reportados en 2024. Esta disminución representa un avance significativo en materia de seguridad pública, según López Salazar.

El fiscal detalló los porcentajes de reducción por municipio: Puerto Morelos: 100%; José María Morelos: 90%; Bacalar: 63%; Felipe Carrillo Puerto: 62%; Tulum: 58%; Benito Juárez (Cancún): 57%; Othón P. Blanco (Chetumal): 60%; Playa del Carmen: 46%; Cozumel: 40% y Lázaro Cárdenas: 14%.

Uno de los pilares del éxito, según la FGE, ha sido la efectividad en la persecución de delitos. Durante la actual administración se han detenido a 3,531 personas por delitos de alto impacto, y en el 94% de los casos se logró la vinculación a proceso.

“Se acabó la puerta giratoria. Estamos trabajando de la mano con todas las autoridades”, afirmó López Salazar.

Cancela juez obra ilegal en Puerto Morelos

El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún resolvió cancelar la licencia de construcción PM-1566, autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, tras comprobar que el proyecto -un edificio de cinco niveles en zona costera- no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable según la legislación federal.

La resolución fue emitida el 30 de septiembre de 2025 dentro del juicio de amparo 473/2025, promovido por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que denunció la omisión como una violación al artículo 4º constitucional, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano.

DMAS denunció que otros proyectos como Alux 33 y Sole Blu continúan operando, pese a haber sido clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a presuntas irregularidades en los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

La organización hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar construcciones irregulares y apoyar las acciones legales que buscan proteger los ecosistemas costeros de Quintana Roo.