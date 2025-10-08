QRoo está bajo alerta: continuarán las lluvias torrenciales y fuertes vientos

Onda tropical número 36

Se recomienda extremar precauciones en actividades náuticas, ante pronóstico de trombas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo enfrenta un temporal de lluvias muy fuertes a torrenciales que se extenderá durante toda el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno está asociado a la Onda Tropical número 36, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la vaguada monzónica que interactúan con humedad proveniente del Mar Caribe.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en municipios como Othón P. Blanco (Chetumal), Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Las autoridades advierten sobre posibles encharcamientos, crecida de arroyos, caída de árboles y anuncios publicitarios, así como oleaje elevado en zonas costeras. En episodios de tormenta, no se descartan trombas marinas aisladas, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades náuticas y atender las disposiciones de Capitanía de Puerto.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y evitar transitar por zonas inundadas o con acumulación de agua.

Recomendaciones de Protección Civil:

– Evitar cruzar corrientes de agua o zonas bajas propensas a inundaciones.

– Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas

– Asegurar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento.

– Conducir con precaución y mantener distancia ante visibilidad reducida.

-Preparar documentos importantes y una mochila de emergencia.

Aunque el huracán Priscilla se desplaza por el Pacífico, sus bandas nubosas y la interacción con otros sistemas atmosféricos están contribuyendo a las lluvias intensas en la Península de Yucatán. Se espera que las condiciones se mantengan inestables durante toda la semana, con acumulados puntuales que podrían superar los 150 mm en lapsos cortos.