Inauguración del Puente Nichupté, en diciembre

Avance superior al 87%

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, confirmó que el Puente Nichupté será inaugurado en diciembre de 2025. La obra presenta un avance general del 87% y se considera una de las más importantes del gobierno federal en Quintana Roo.

Actualmente se trabaja en seis frentes simultáneos con la participación de 858 obreros y 92 máquinas. Los tramos que conectan con la avenida Colosio ya están terminados, y se espera concluir esta semana el colado del último tramo del puente metálico sobre la laguna.

La sección transversal será de 14.9 metros de ancho, con tres carriles: uno por sentido y uno reversible, ajustable según la demanda vehicular.

La infraestructura permitirá reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado hacia la zona hotelera, beneficiando a 1.3 millones de habitantes y a los más de 20 millones de turistas que visitan Cancún cada año. Además, funcionará como vía alterna de evacuación ante huracanes o contingencias, fortaleciendo la seguridad vial y la respuesta ante emergencias.

El proyecto también incluye un programa de reforestación de 306 hectáreas de mangle, considerado el más grande de la SICT, como parte de su enfoque sustentable