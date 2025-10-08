Mara Lezama Espinosa celebra en el Congreso los 51 años de QR

La gobernadora resalta la transformación que impulsa bienestar para todas y todos

Chetumal.- Al conmemorarse el 51 aniversario de la creación de Quintana Roo como estado libre y soberano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que la entidad tiene un gran futuro y un presente que se construye junto al pueblo. “Hoy podemos decir con certeza que Quintana Roo avanza en un camino de prosperidad compartida”, aseveró.

Durante el mensaje que dirigió a las y los quintanarroneses desde la tribuna del Congreso del Estado, en Sesión Solemne presidida por los titulares de los Tres Poderes, presidentes municipales, legisladores y representantes federales, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que se consolida la transformación en el Estado.

Por ello, enfatizó que este aniversario 51 representa un llamado a estar unidos, a trabajar codo a codo por el bienestar de un estado maravilloso, por Quintana Roo. “Hoy los convoco, afirmó, a que sigamos construyendo juntas y juntos el segundo piso de la cuarta transformación, que lo hagamos más allá del deseo particular, con unidad, honestidad y amor profundo por esta tierra”.

Ofreció ante el Congreso y ante el pueblo, seguir sembrando justicia, seguir creciendo con el corazón feminista que late en cada acción de este gobierno. “Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos. Hemos logrado mucho. Falta mucho más. ¿Qué falta? ¿Qué más podemos hacer?” cuestionó.

“Podemos hacer un estado con industrias que armonicen con esta naturaleza poderosa, impactante y generosa. Podemos hacer una tierra que sea un ejemplo de sociedad humanista, tolerante, igualitaria, solidaria, compasiva” aseguró.

Mara Lezama enfatizó que esto no es demasiado para los quintanarroenses que fueron capaces de transformar la selva en tierra de esperanza. ¡Somos capaces de soñar lo imposible y hacerlo realidad! ¡Por otros 51 años extraordinarios!”, subrayó.

En la Sesión Solemne del Congreso del Estado, la gobernadora Mara Lezama hizo un reconocimiento a los diputados constituyentes, al primer Gobernador Constitucional, Jesús Martínez Ross, a los dignatarios mayas herederos de la lucha ancestral, a las y los pioneros que contribuyeron a la construcción de este gran estado.

Mara Lezama hizo un recuento histórico de la evolución de Quintana Roo a lo largo de 51 años hasta estos días, en el que la Cuarta Transformación de la vida pública de México trajo nuevas y grandes aventuras, como a la primera mujer gobernadora, y el respaldo de la primera mujer Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum.

Recalcó que esta transformación se refleja en los resultados de los grandes programas sociales federales y los logros estatales reflejados en el éxito turístico y el crecimiento económico, con la filosofía de la prosperidad compartida como un acto de justicia social.

Al final de su discurso, Mara Lezama reiteró que, a 51 años de distancia, Quintana Roo tiene un gran futuro con el impulso en unidad de su gente.

Durante la Sesión Solemne, con la presidenta de la mesa directiva, diputada Silvia Dzul Sánchez, y con la presencia del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Legislatura, Renán Sánchez Tajonar, leyó el Decreto por el que se erigió el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Inician pruebas del Taruk, autobús eléctrico 100% mexicano

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el camión Taruk, el camión 100% eléctrico y fabricado en México, que estará en pruebas operativas como parte del proyecto del servicio de transporte público en Chetumal, la capital del estado.

Junto con el director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, la gobernadora de Quintana Roo aseguró que el transporte público digno será una realidad; siguen las pruebas, pero será una realidad a inicios de año.

Esta unidad de demostración hará pruebas operativas del 6 al 11 de octubre en las dos rutas piloto: Caribe y Sian Ka’an, integrándose a la operación diaria para que los usuarios puedan abordarla y evaluar, explicó la Gobernadora. Posteriormente, los días 10 y 11 de octubre, las pruebas continuarán en rutas nuevas, sin pasajeros.

El director del Imoveqroo añadió que el objetivo es evaluar el desempeño real del autobús en escenarios cotidianos, considerando su comportamiento técnico, operativo, energético y económico, así como la experiencia de las y los usuarios.

Con una longitud de 9.5 metros y capacidad total para 60 pasajeros (28 sentados), la unidad combina diseño urbano compacto con una autonomía de hasta 350 kilómetros, suficiente para cubrir rutas completas sin necesidad de recargas frecuentes.

Su motor eléctrico de 100 KW ofrece un desempeño eficiente y silencioso, eliminando emisiones contaminantes durante su operación y contribuyendo así a mejorar la calidad del aire en la ciudad.