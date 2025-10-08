“Mariposa de las alas rosas”: una canción que florece entre generaciones

Autoría del maestro Eduardo Abelardo

Inspirada en un instante íntimo entre Abelardo y Diego Verdaguer, la canción es interpretada por Los Dandys de Armando Navarro

La historia detrás de “Mariposa de las alas rosas” comienza en un vivero, donde el compositor Eduardo Abelardo compartía una caminata con su amigo y colega Diego Verdaguer. En ese entorno lleno de vida, Abelardo le propuso algo que cambiaría el rumbo artístico de Ana Victoria, hija de Diego y Amanda Miguel:

“Le dije ya es tiempo que tu amada hija Ana Victoria sea solista, con todas las tablas que tiene como tu corista y de Amanda Miguel, además de su invitación de cantar con ustedes”, recuerda Abelardo.

La respuesta de Verdaguer fue clara y generosa: “Hazle una canción”. En ese momento, una mariposa rosa apareció entre las plantas, y con ella, la chispa creativa que daría vida a una pieza cargada de simbolismo, ternura y vuelo propio.

Los Dandys de Armando

Navarro: custodios del bolero

Aunque la canción fue pensada como un impulso para Ana Victoria, su interpretación quedó en manos de Los Dandys de Armando Navarro, agrupación que ha sabido mantener viva la esencia del bolero tradicional. Bajo la producción de Ana María Navarro, “Mariposa de las alas rosas” se convierte en un puente entre generaciones, estilos y emociones.

La elección de Los Dandys no fue casual: su timbre nostálgico y su trayectoria como referentes del romanticismo musical mexicano aportan una profundidad única al tema. La producción de Ana María Navarro, por su parte, refuerza el carácter íntimo y femenino de la propuesta.

“Mariposa de las alas rosas” no es solo una canción: es una metáfora de la transformación, del legado artístico y del amor que se transmite entre padres e hijas, entre artistas y públicos. En ella confluyen las vivencias personales de Abelardo, la visión de Verdaguer y el talento de Los Dandys, en una sinfonía que celebra la sensibilidad como fuerza creativa.

Inspirada en un instante íntimo entre Abelardo y Diego Verdaguer, la canción es interpretada por Los Dandys de Armando Navarro rinde homenaje a la sensibilidad heredada, la fuerza femenina y la tradición romántica del bolero.