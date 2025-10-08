Participa en el 5to. Concurso Nacional de Arte Fotográfico ¡En equipo está chido!

Pueden participar las y los alumnos de 12 a 15 años de edad, que cursen el nivel secundaria, de escuelas públicas y privadas en toda la República Mexicana.

La convocatoria estará abierta hasta el 06 de febrero de 2026.

Ciudad de México a 08 de octubre de 2025.- Con el objetivo de motivar a las y los adolescentes a despertar su curiosidad y participar en actividades culturales, artísticas, físicas y deportivas en compañía de su familia, comunidad escolar y amigos, a través de alternativas sanas que prevengan el consumo de alcohol y tabaco, el pasado 30 de septiembre se abrió la convocatoria del 5to. Concurso Nacional de Arte Fotográfico “¡En equipo está chido!”, la cual concluye el 06 de febrero de 2026.

Este concurso es una iniciativa del Consejo de la Comunicación, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General de Enlace Educativo y de las Oficinas de Enlace Educativo en los estado, la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y la Asociación de Scouts de México, además de Autoridades Educativas Estatales y Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes invitan a participar las y los alumnos de 12 a 15 años de edad, que cursen el nivel secundaria, de escuelas públicas y privadas en toda la República Mexicana, en alguna de las 2 categorías o temáticas establecidas. Serán premiados el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría a nivel nacional.

Para participar, las y los estudiantes deberán elegir una temática y capturar su arte fotográfico, así como agregar un relato de máximo 50 palabras acerca de la misma. Pueden tomar la fotografía desde su celular, cámara o computadora, ¡Lo importante es mostrar su creatividad!.

El concurso consta de las siguientes temáticas:

Categoría “Convivencia chida”:

Mostrar cómo las y los hermanos mayores y/o la familia pueden influir positivamente en los más pequeños, siendo ejemplo e inspiración, compartiendo momentos especiales y participando en actividades sanas.

Representar momentos donde la convivencia con amigos promueve decisiones saludables y los aleja del consumo de alcohol y tabaco.

Capturar cómo el juego, el deporte, el arte o la cultura en equipo: familia y con amigos, ayudan a mantener una vida plena, activa y libre de alcohol y tabaco.

Destacar la importancia de la comunicación y la unión familiar para fomentar el crecimiento y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Proponer formas creativas de fortalecer la convivencia familiar y con amigos, fomentando hábitos positivos y saludables.

Categoría “Escuela que inspira”:

Mostrar acciones o proyectos escolares que fomenten hábitos saludables y prevengan el consumo de alcohol y tabaco entre las y los estudiantes.

Representar cómo las y los profesores motivan, inspiran y acompañan a sus alumnas y alumnos para que participen en actividades deportivas, culturales o artísticas.

Reflejar espacios escolares seguros, creativos y participativos donde niñas, niños y adolescentes puedan expresarse y aprender.

Ilustrar el trabajo en equipo entre estudiantes, docentes y comunidad escolar para promover una cultura de convivencia sana.

Es importante resaltar que el arte fotográfico no deberá mostrar marcas o productos de alcohol y tabaco ni de ningún producto o servicio, ni personas consumiéndolos, ya que esto sería motivo de descalificación.

Las y los estudiantes deberán hacer llegar su fotografía digital en formato .jpg, .png o .pdf y el relato al correo electrónico o domicilio que la Oficina de Enlace Educativo que cada estado designe, así como integrar una ficha con sus datos personales para que en caso de que resulten ganadores sean contactados. Para la Ciudad de México se debe enviar directamente al correo electrónico que designe la Autoridad Educativa Federal de la CDMX.

Los trabajos premiados se publicarán el día 27 de febrero de 2026 a través de la página de internet www.noestachido.org y redes sociales @noestachidoOrg. Asimismo, se notificará de manera directa a los padres de familia o tutores, así como a los profesores y directores de las instituciones escolares de los ganadores por medio de una llamada telefónica y/o correo electrónico.

En la edición pasada se impactaron a más de 800 mil estudiantes de nivel secundaria a nivel nacional. Y los estados ganadores fueron: Jalisco, Campeche, Guanajuato, Puebla, Durango e Hidalgo.

Para información o apoyo en el proceso de inscripción, está disponible el correo jchavez@cc.org.mx y el teléfono 5514959118.

¡Participa y comparte tu talento!

Consulta los detalles del concurso en la página www.noestachido.org y redes sociales:

facebook.com/NoEstaChidoOrg // twitter.com/NoEstaChidoOrg// instagram.com/NoEstaChidoOrg

Liga con materiales de la edición pasada:

https://drive.google.com/drive/folders/1Qbdf6kLfBT53xO4ZUo6o0MkfpNUSD6Ik