Juzgados especializados en adopciones, plantea el senador Enrique Vargas del Villar

Se garantizarían procesos expeditos

Por Arturo Baena

Valle de México.- Con el propósito de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y muy en especial, el vivir en familia, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El objetivo de dicha iniciativa es que todas las entidades federativas del país cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones, con el fin de garantizar procesos expeditos y, de esta manera, favorecer la atención de menores de edad en desamparo.

El senador Vargas del Villar explicó que ésta consiste en evitar la sobrecarga que los Juzgados de lo Familiar, lo que ha ocasionado periodos de resolución muy largos que dejan en incertidumbre la vida de menores en desamparo, además de que esto favorecerá una preparación más especializada de los jueces para dar seguimiento a este tipo de casos, sin afectar los derechos de estos.

“Lo que propongo es que cada entidad federativa cuente con juzgados especializados en materia de adopción, para salvaguardar el derecho a vivir en familia a los menores en desamparo, lo cual deberán hacer con base en su densidad poblacional y la recurrencia que existe de este tipo de casos”, detalló.

Vargas del Villar mencionó que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en México, existen más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, públicos y privados, esperando encontrar una familia; sin embargo, entre el periodo de 2014 a 2024, de 754 solicitudes de adopción que recibió este organismo asistencial, solo 19.5 por ciento fueron concluidos, por lo que existe un rezago significativo en este ámbito que vulnera a los menores.

“Uno de los mayores problemas que se presentan es la burocracia y procesos legales extenuantes que pueden tardar años en poder concretarse, debido a la saturación de los sistemas judiciales en nuestro país, además de que, en muchas ocasiones, no se cuenta con personal capacitado que ejerza sus atribuciones, velando por el interés superior de las infancias y adolescencias”, acotó.