Alianza Coparmex-Tlalnepantla genera empleos: Raciel Pérez

Nuevas oportunidades de desarrollo

Tlalnepantla, Méx.- Generar una mayor vinculación entre el sector empresarial, impulsar programas de capacitación y profesionalización, atraer inversiones para la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la competitividad económica de Tlalnepantla, el gobierno municipal firmó un convenio con Coparmex Metropolitano.

Durante el encuentro con el sector empresarial, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz reconoció a los más de 200 afiliados que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “Nosotros entendemos que ustedes son los que arriesgan, generan empleos y atraen inversiones, por eso estamos generando las condiciones básicas que brinden certeza a sus negocios y empresas”.

El alcalde apuntó que a un año del inicio de la administración de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el país enfrenta momentos decisivos, con lo que se abren nuevas expectativas y retos para el sector empresarial que es un pilar esencial para el desarrollo de las comunidades a nivel nacional.

Al hablar de seguridad y corrupción, Pérez Cruz precisó que se redoblan esfuerzos en todas las dependencias del Ayuntamiento para erradicar las malas prácticas, prueba de ello son los 96 elementos dados de baja en la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana por no brindar el servicio que las y los habitantes demandan.

José Alfonso Ramos Cardona, presidente de Coparmex Metropolitano Estado de México, enfatizó que “tenemos la convicción de que el desarrollo económico es una herramienta más eficaz para mejorar la vida de nuestra comunidad. Creemos en un Estado de México donde la innovación, la capacitación y la vinculación empresarial sean los motores que fortalezcan nuestra competitividad y nos permitan enfrentar los retos del presente con visión de futuro”.