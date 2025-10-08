Concluye programa “Impulsando tu Alimentación”, en Naucalpan

Entrega de despensas en la 3 de Mayo

Naucalpan, Mex. – “Hoy tenemos la entrega final de las canastas alimentarias del programa “Impulsando tu Alimentación”. Es el programa más grande en la historia de Naucalpan de apoyo a la canasta alimenticia de todas y todos los naucalpenses que ha llegado a 23,666 familias.

Así lo afirmó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, en la colonia 3 de mayo, donde entregó más de 1,300 canastas alimentarias. Con esta sexta entrega, se concluyó esta primera etapa de ese programa que se sumó a las realizadas en colonias como Benito Juárez, Izcalli Chamapa, San Mateo Nopala, La Ahuizotla, Santa Cruz Acatlán.

El alcalde reiteró que las proyecciones del programa contemplan beneficiar a 23,666 familias de cuatro integrantes, impactando a un aproximado de 94 mil naucalpenses. Las despensas, contienen productos de primera necesidad como aceite, frijol, arroz, azúcar, atunes y avena, entre otros.

De acuerdo con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, encargada de llevar a cabo este programa de apoyos alimenticios, se contempla realizar otras tres entregas para continuar apoyando a las familias que lo requieran.

El alcalde,l ante las y los beneficiarios, señaló que su gobierno también trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas con obras relevantes como la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, que por medio de un convenio con el gobierno del Estado de México, busca mejorar la movilidad de la población y que beneficiará directamente a la colonia 3 de Mayo.