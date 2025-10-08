Este domingo, la carrera “Ayudar nos mueve” de la Cruz Roja

Toluca Méx.- Todo se encuentra listo para que el próximo domingo 12 de octubre se lleve a cabo la décima segunda edición de la tradicional carrera “Ayudar nos mueve” de la Cruz Roja Toluca, que se llevará a cabo en bicicletas en distancia de 20 kilómetros; caminata, trote o carrera en 5 y 10 kilómetros, y en carreras infantiles de 200, 400 y 800 metros para menores de 6 a 14 años. Se espera la participación de mil personas, entre quienes se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cada una de las categorías, además de importantes obsequios de los patrocinadores y un atractivo kit a todos los que se registren y compitan con número oficial, el cual incluirá medalla conmemorativa, playera estilo Dry Fit, Buff, sistema de cronometraje con chip y certificado de tiempo oficial por internet.

La salida para la carrera en bicicletas será en punto de las 06:30 horas; para hacer el recorrido a pie en 5 y 10 kilómetros se dará el banderazo de salida a las 08:00 horas, y las carreras infantiles iniciarán a las 09:30 de la mañana, frente a las instalaciones de Cruz Roja Toluca en la avenida Jesús Carranza casi esquina con Paseo Tollocan.