La máxima heredera de la música ranchera lanza una edición especial de su más reciente disco, el cual cuenta con dos temas inéditos, entre los que destaca “Culpa Mía” a dueto con El Mimoso, creando una canción tan poderosa como entrañable.

Después de un período de consolidación absoluta, donde se convirtió en una de las voces más poderosas del regional mexicano, sigue cosechando éxitos, ahora con la versión extendida de su celebrado disco ‘La Fernández’.

En esta nueva edición, además de dis- frutar canciones como “Se Cancela La Llo- rada”, “Pudimos Ser” o “Cuándo Se Ha Visto”, se incluyen dos temas inéditos, entre ellos, el sencillo que acompaña esta nueva versión, llamado “Culpa Mía”, un emocionante dueto con El Mimoso, afamado intérprete de banda y regional mexicano.

“Culpa Mía” se presenta como una in- tensa balada ranchera, donde ambas voces construyen un diálogo de pareja, la cual se encuentra inmersa en el desgaste de su re- lación, misma que termina en rompimiento con un sentimiento de culpa para cada uno de los involucrados.

Para celebrar el lanzamiento de este sencillo, “Culpa Mía” cuenta con un video ofi- cial, donde vemos a Camila y El Mimoso en plena sesión de estudio, transmitiendo toda la fuerza y emociones que evoca esta melodía, creando un lazo íntimo con el espectador.

Pero el festejo no termina aquí: este sábado, Camila Fernández se presentará en el Foro GNP junto a su padre, Alejandro Fernández, en lo que promete ser una velada única, donde la magia de la dinastía Fernández se hará presente para reafirmar la importancia de su legado dentro de la mú- sica mexicana.

Gracias a todo lo anterior, Camila de- muestra que ‘La Fernández’ es mucho más que un simple álbum: se trata de una de- claración de identidad, así como una clara evolución del género ranchero, que con un pie en la raíz, no deja de avanzar hacia nue- vos terrenos creativos