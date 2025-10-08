) Reconocen labor del TEEM en favor de la vida democrática

Informe de la Magistrada Presidenta Martha Patricia Tovar

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el trabajo del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en favor de la vida democrática de las y los mexiquenses, así como el liderazgo de su Magistrada Presidenta, Martha Patricia Tovar Pescador, quien presentó su Segundo Informe de Actividades y Conclusión de Presidencia 2023-2025.

“Mi agradecimiento a todas y todos los que integran este Tribunal. El trabajo no lo hace una sola persona, sino la suma del esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes forman parte de este gran equipo”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Durante su informe, Martha Patricia Tovar Pescador subrayó que en el periodo 2023-2025 el TEEM enfrentó un hecho histórico con la elección de integrantes del Poder Judicial, sentando bases para futuros procesos. Asimismo, informó que el Tribunal se consolidó como un espacio laboral libre de discriminación y con igualdad sustantiva, al obtener la Insignia Naranja otorgada por la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México.

Finalmente, la Gobernadora Delfina Gómez exhortó a las y los integrantes del TEEM a seguir trabajando con compromiso y convicción en la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del Estado de México.