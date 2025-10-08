Registra avance de 60% el programa de infraestructura carretera 2025: Sheinbaum

Se mejorará la movilidad

Representa una inversión de 17 mil mdp y se tienen 70 frentes de trabajo en los que laboran 6 mil trabajadores y mil 700 máquinas

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, el Programa de Infraestructura Carretera 2025 presenta un avance del 60 por ciento, el cual representa una inversión de 17 mil millones de pesos (mdp) y en el que al momento se tienen 70 frentes en los que realizan labores 6 mil trabajadores y mil 700 máquinas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el avance del 60 por ciento es muy importante ya que en materia de infraestructura carretera se cerrará muy bien el año.

“Es muy importante. Vamos a cerrar bien el año. En general cuando se hace una obra pública tiene que haber un proyecto ejecutivo y si no se licita de manera integral, el proyecto ejecutivo y su obra, pero todo requiere de mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación requieren mucha información. Entonces, Jesús y su equipo la verdad son muy buenos y muy pronto sacaron las licitaciones”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del Pueblo”.

Destacó que las obras carreteras tienen que ver con la conectividad nacional y además ayudan a mejorar la movilidad en los estados al facilitar la conexión entre comunidades. Ejemplo de ello son las acciones que se realizan en la mixteca baja como parte del Plan General Lázaro Cárdenas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que adicionalmente los avances del Programa de Infraestructura Carretera, también se intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil mdp.

Recordó que el Programa de Infraestructura Carretera se divide en:

– Obras de continuidad: En Sinaloa y Durango, la carretera San Ignacio-Tayoltita está concluida y próxima a inaugurarse. En Chiapas, el Puente Rizo de Oro que tiene un avance del 82 por ciento. Y en Quintana Roo, el puente Nichupté, con un avance del 87 por ciento y será concluido en diciembre.

– Ejes prioritarios, que representan 193 km que serán intervenidos con una inversión de 10 mil mdp para este año: En Morelos, Puebla y Guerrero, la carretera Cuautla-Tlapa tiene un avance del 48 por ciento. En San Luis Potosí e Hidalgo, de Tamazunchale – Huejutla con un avance de 25 por ciento. En Sonora y Chihuahua, de Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que registra un avance del 49 por ciento. En Tabasco y Campeche, de Macuspana-Escárcega con un avance del 60 por ciento. En Oaxaca y Guerrero, la Salina Cruz-Zihuatanejo con un avance de 27 por ciento. En Morelos, el circuito Tierra y Libertad que cuenta con 7 kilómetros y ya está concluido. En Estado de México y Guerrero, la carretera Toluca-Zihuatanejo con un avance de 33 por ciento. Y en Sonora y Chihuahua, la Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua que estará a cargo de la Secretaría de Marina e iniciará el próximo 15 de octubre.

– Puentes y distribuidores viales, con una inversión cercana a los mil 800 mdp para realizar 21 obras de las que ya arrancaron 11: En Baja California Sur, la Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, con un avance del 75 por ciento. En Ciudad de México y Estado de México, el puente Alameda Oriente con un avance de 31 por ciento. En Colima, el Arco Norte, con un avance de 55 por ciento; el Libramiento Arco Sur, del 50 por ciento; la Reconstrucción de la Presa Las Trancas y de El Chical. En Morelos, el puente Jojutla que ya está concluido y entra en operación este 9 de octubre. En Veracruz, el acceso al puerto con un avance del 42 por ciento. En Nayarit y Jalisco, el Amado Nervo con un avance de 40 por ciento. En Tlaxcala, el viaducto Santa Ana Chiautempan, con un avance del 49 por ciento. Y en Sinaloa, el México 15 – Pérez Escobosa, con un avance del 38 por ciento

– El programa carretero de Guerrero, se intervienen 68 puentes: 21 con reparaciones menores, dos ampliaciones de claros y construcción de 45 puentes, de los que cuatro ya están concluidos.

Con reforma a Ley Aduanera, se responsabiliza más funcionarios

Con la reforma a la Ley Aduanera, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que ahora se responsabiliza más a agentes aduanales y a los servidores públicos por irregularidades, además de que no haya más evasión fiscal.

“Se hacen distintos mecanismos, con el objetivo de que no haya evasión fiscal en las aduanas; es decir, que se paguen los impuestos y al mismo tiempo que sea mucho más expedito todo el proceso de entrada y salida de mercancías de nuestro país”.

Pero la ley, afirmó, “no está relacionada solo con los agentes aduanales; se tuvieron varias reuniones con la Secretaría de Hacienda, por lo que incluso se modificaron algunos de los planteamientos originales… son digamos como notarios, un auxiliar del gobierno para la labor de la autoridad en las aduanas”.

Explicó que “ellos registran o no lo que viene en un contenedor y dan fe, digamos. Durante muchos años, los agentes aduanales, incluso se heredaban, no había revisión”.

Abasto de medicamentos, por arriba del 90%

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, afirmó que aun cuando hubo incumplimientos por parte de las empresas farmacéuticas en algunos de los contratos para suministrar medicamentos al vencerse los plazos establecidos en la licitación, el abasto de medicinas en las tres instituciones de salud (IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar), está por arriba del 90 por ciento.

La mandataria reconoció que en algunos casos, existen adeudos anteriores de medicamentos que suministraron previamente, pero insistió en que esto no puede ser una justificación para que incumplieran con el plazo de estos nuevos contratos que venció el 30 de septiembre.

“Si ellos participan en la licitación se comprometen al firmar el contrato a entregar en los plazos, si no lo hacen no cumplen con ese contrato. Si no podían cumplir no hubieran concursado no hubieran dicho que la entrega de medicamentos dependerá de pagos de adeudos”, dijo.