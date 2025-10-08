Banamex presenta nuevo espectáculo del Ballet Folklórico de México

La muerte en México está más viva que nunca

La temporada en la isleta del Bosque de Chapultepec se llevará a cabo en octubre y noviembre

El Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas y entrañables de México, se convierte en una experiencia artística y cultural sin precedentes en la isleta del Lago de Chapultepec. Con un aforo de hasta mil personas por función, esta gran puesta en escena celebra la vida a través de la música, la danza y los símbolos que han dado identidad a generaciones.

Celebrado el 30, 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos es mucho más que una festividad: es un encuentro espiritual donde los altares, las ofrendas, la música y la danza conforman un puente entre los vivos y los muertos. En esta propuesta artística, el público será testigo de cómo lo sagrado y lo festivo se entrelazan para dar vida a un relato que honra la memoria y renueva el espíritu.

El altar y la ofrenda son símbolos de amor y gratitud que, desde tiempos ancestrales, han representado el corazón de la tradición mexicana. El altar se erige como un templo de memoria y punto de encuentro entre dos mundos, mientras que la ofrenda se ofrece como un acto de amor y respeto que une a las familias en un homenaje a la vida compartida.

Esta puesta en escena revaloriza esos elementos centrales a través de un programa lleno de tradición y expresión artística. La riqueza del espectáculo radica en la diversidad de cuadros que lo integran, inspirados en distintas regiones, leyendas y cosmovisiones, y presentados mediante coreografías inéditas que ofrecen al público una experiencia única.

Se trata de una celebración viva y universal que combina danza, música y narrativa ritual para mostrar que, en la cosmovisión mexicana, la muerte no es un final, sino una continuidad. Cada cuadro conecta al espectador con el pasado y recuerda que la memoria es el vínculo eterno con los ancestros.

El Día de Muertos es una joya del alma mexicana, donde el recuerdo se convierte en presencia y la nostalgia en celebración. A través de esta puesta en escena, la memoria florece, los corazones laten al ritmo de la música y la danza, y la cultura mexicana se reafirma como un legado vivo que trasciende el tiempo.

Detalles del evento

Fechas: octubre 30 y 31; noviembre 1, 2

Horario: 19:30 horas

Lugar: Isleta del Lago de Chapultepec

Aforo: mil personas por función

Boletos a la venta a través de Ticketmaster Una tradición que trasciende